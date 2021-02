Vermoedelijke opstellingen Ajax - Lille OSC: Daley Blind verhuist weer

Donderdag, 25 februari 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 08:09

Ajax kan vanavond op eigen veld de klus klaren op weg naar de achtste finales van de Europa League. Na een 1-2 overwinning vorige week donderdag op bezoek bij Lille OSC, staat de ploeg van Erik ten Hag er uitstekend voor. Toch is kwalificatie voor de volgende ronde allerminst zeker. Lille blijft een geduchte tegenstander die met name op vreemde bodem dit seizoen goed presteert.

Ajax was vorige week voetballend de betere ploeg. De bezoekers controleerden grote delen van de wedstrijd, maar kwamen door een foute terugspeelbal van Nicolás Tagliafico toch op achterstand. Met nog twintig minuten op de klok pakte Timothy Weah het cadeautje van de Argentijnse linksback dankbaar uit en leek het erop dat de koploper van de Eredivisie met een kleine nederlaag terug zou keren naar Amsterdam. In de slotfase draaiden de Amsterdammers de wedstrijd echter compleet om. Tagliafico versierde een strafschop die benut werd door Dusan Tadic. Op aangeven van Davy Klaassen tekende invaller Brian Brobbey minuten later vervolgens voor het winnende doelpunt.

De thuisnederlaag van Lille was zeldzaam. Dit seizoen verloor het team van Christophe Galtier slechts een keer eerder op eigen bodem. Op 6 januari bleek Angers in de Ligue 1 met dezelfde cijfers te sterk. Toch was de overwinning van Ajax op Lille niet heel verrassend te noemen. De Amsterdammers zijn bezig aan een indrukwekkende serie. Ajax verloor op 9 december voor het laatst (0-1 tegen Atalanta) en wonnen de laatste tien wedstrijden op rij in alle competities, inclusief een aantal topwedstrijden op Nederlandse bodem. De complimenten zijn Ten Hag de afgelopen weken om de oren gevlogen. Hij wordt niet alleen geprezen voor de speelwijze van Ajax, maar krijgt nu ook de credits voor zijn wisselbeleid en de manier waarop hij zijn ploeg onverstoorbaar laat voetballen met oog op alle randzaken die rond de club spelen.

Ten Hag bereidt zich met Ajax voor op duel met Lille: 'Vertrouwen dat we doorgaan'

Afgelopen zondag rekende Ajax probleemloos af met Sparta Rotterdam (4-2). Met Sébastien Haller weer in de punt van de aanval tikten de Amsterdammers de ploeg van Henk Fraser in de eerste helft van het kastje naar de muur. Door een snelle 3-0 voorsprong kon Ajax zichzelf na rust sparen voor het duel van vanavond. Lille won ook verdiend, met 1-4 van Lorient. Net als Ajax kende het team van Galtier een probleemloze voorbereiding op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. “De uitslag van het eerste duel heeft ons echt geraakt. We hadden voor ons thuisduel grote verwachtingen”, zei de Lille-trainer na de zege op Lorient op de clubwebsite over de wedstrijd tegen Ajax. “De overwinning zorgt ervoor dat we ons momentum behouden. Na de wedstrijd tegen Ajax waren we teleurgesteld, maar wat ik zondag zag, beviel me. Het was onze meest gecontroleerde wedstrijd van 2021.”

Bij Ajax heerst er het besef dat kwalificatie voor de volgende ronde nog ver weg is. Ten Hag kijkt echter wel met vertrouwen naar de confrontatie van vanavond (aftrap 18.55 uur). Dat vertrouwen put hij uit de automatismen die hij in zijn ploeg terugziet. “Onze verdedigende omschakeling wordt steeds beter en is tegen Lille cruciaal, omdat het een ongelooflijk scherpe counterploeg is met veel snelheid”, zei hij woensdag op de persconferentie. “We mogen ze niet in het tempo laten komen, want als dat wel gebeurt, kunnen ze heel doelgevaarlijk worden. Als we nog een volgende stap zetten, denk ik dat we dat kunnen verijdelen. Elke wedstrijd beginnen we weer op nul, daar moeten we ons van bewust zijn. Het mag nooit dat we de wedstrijd met te veel zelfvertrouwen ingaan.”

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax ontbreken André Onana en Haller om bekende redenen. Daarnaast zijn ook Noussair Mazraoui en Tagliafico niet inzetbaar. Laatstgenoemde raakte in de uitwedstrijd tegen Lille geblesseerd, al maakte hij de negentig minuten wel vol. Ten Hag durfde woensdag nog niet te zeggen of de Argentijnse linksback op tijd hersteld is voor de wedstrijd van zondag tegen PSV. Mazraoui lijkt voorlopig afwezig. “Hij heeft problemen met zijn gezichtsvermogen. Dat is geen voetbalblessure, dus moeilijk om daar een prognose voor te geven”, aldus Ten Hag.

Verder kan Ajax niet meer rekenen op Quincy Promes. De aanvaller ontbrak de afgelopen weken al in de selectie omdat hij op het punt stond om naar Spartak Moskou te verkassen. Woensdag rondde hij zijn transfer naar de Russische topclub af voor 8,5 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 11 miljoen euro. Bij Lille OSC zijn de personele problemen een stuk minder groot. Galtier beschikt over een bijna compleet fitte selectie. Alleen de geblesseerde spits Burak Yilmaz is niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstellingen

De meeste wijzigingen bij Ajax zullen plaatsvinden in de achterhoede. Perr Schuurs keerde zondag tegen Sparta terug in de basis, maar lijkt weer plaats te moeten nemen op de bank. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Jurriën Timber opnieuw de voorkeur krijgt boven de Limburgse centrumverdediger. Mazraoui zal op de rechtsbackpositie vervangen worden door Devyne Rensch, die zondag rust kreeg van de trainer.

De verwachting is dat Daley Blind, op bezoek bij Lille nog uitblinker op het middenveld, bij afwezigheid van Tagliafico als linksback komt te spelen. Lisandro Martínez behoudt daardoor zijn positie centraal in de achterhoede. Ryan Gravenberch was in de uitwedstrijd tegen Lille geschorst en keert weer terug in de basis. Het middenveld zal verder bestaan uit Edson Álvarez en Davy Klaassen.

Laatstgenoemde kreeg afgelopen zondag rust, al mocht hij in de tweede helft nog wel invallen. Mohammed Kudus lijkt te moeten hopen op een invalbeurt. In de voorhoede zal Dusan Tadic naar verwachting weer als spits beginnen, met Antony en David Neres op de flanken. Met spelers als Oussama Idrissi, Brian Brobbey, Zakaria Labyad en Kudus heeft Ten Hag nog genoeg aanvallende opties achter de hand.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling Lille OSC: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Weah, André, Sanches, Bamba; Ikoné, David.