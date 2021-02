Ajax kan verzoek van FC Twente verwachten voor volgend seizoen

Woensdag, 24 februari 2021 om 08:18 • Yanick Vos

FC Twente huurt dit seizoen met Danilo Pereira en Kik Pierie twee spelers van Ajax. Mogelijk speelt een van de twee ook de volgende jaargang in de Grolsch Veste. Volgens TC Tubantia keert Danilo hoe dan ook terug naar Amsterdam, maar gaat de club uit Enschede proberen om Pierie nog een seizoen te huren. De Tukkers zullen daarnaast op zoek moeten naar een nieuwe keeper, want de kans is groot dat Joël Drommel komende zomer gaat vertrekken.

Het regionale dagblad meldt woensdag dat het zeker is dat Danilo na dit seizoen terugkeert naar Ajax, waar de 21-jarige Braziliaanse spits nog tot aan de zomer van 2022 onder contract staat. Pierie blijft mogelijk wel nog een jaar in Enschede. “Het is niet uitgesloten dat FC Twente een verzoek in Amsterdam neerlegt om Pierie nog een jaar te mogen huren. De technische leiding is tevreden over de ontwikkeling die de centrale verdediger doormaakt”, aldus de krant.

Twente wil daarnaast graag langer door met Queensy Menig. De club heeft een eenzijdige optie om het contract van de aanvaller te verlengen, maar mogelijk gaat technisch directeur Jan Streuer het contract van de aanvaller openbreken en verlengen voor de langere termijn. “We zijn heel tevreden over hem”, reageert Streuer. “Queensy is een aantrekkelijke speler, als hij aan de bal komt, heb je altijd het gevoel dat er iets gaat gebeuren.”

Het zomerse vertrek van Drommel staat volgens het dagblad vast. Twente gaat de optie in zijn aflopende contract lichten, waardoor hij tot 2022 komt vast te liggen en de club nog een ‘miljoenenbedrag’ kan opleveren. Over de huurlingen Tyronne Ebuehi (Benfica), Luka Ilic (Manchester City), Nathan Markelo (Everton), Luciano Narsingh (Feyenoord), Issah Abass (Mainz) en Václav Cerny (FC Utrecht) valt volgens Streuer ‘op dit moment weinig te zeggen’. “Dat heeft niet alleen met onze wensen te maken, maar ook met de clubs waar ze onder contract staan. Die willen wachten en nemen pas later hun standpunt in.”