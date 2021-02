Driessen: ‘Met achterban Feyenoord ben je dan je leven niet zeker’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 15:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:45

Valentijn Driessen vindt het vreemd dat de spelers van Feyenoord hun bedenkingen hebben bij een tweede loonoffer tijdens de aanhoudende coronacrisis. De chef voetbal van De Telegraaf denkt onder meer dat het salaris van winteraankoop Lucas Pratto meespeelt in de ergernis van een groot deel van de Feyenoord-selectie, zeker ook omdat de Argentijnse spits nog weinig heeft laten zien in De Kuip.

De mededeling van de Feyenoord-leiding omtrent het loonoffer kwam volgens Driessen op een zeer ongelukkig moment. "Dan gaan mensen natuurlijk steigeren", zegt de journalist dinsdag in een video-item van Veronica Inside. "Er zijn natuurlijk ook spelers die beginnen te steigeren, want die zien die Pratto in de winter komen. En die voetbalt daar... Nou, die voetbalt niet, maar die loopt daar mee voor vijf en een halve ton, voor een half jaar. Dan denken zij ook: dus dat kan wél.. Driessen verwacht niet dat Pratto zelf wil meewerken aan een tijdelijke salarisverlaging. "Pratto moet geloof ik 35.000 euro inleveren, die zal dat geld niet willen inleveren. Dat is natuurlijk een echte broodvoetballer."

Driessen snapt aan de andere kant ook wel dat er scepsis is bij de spelers van Feyenoord aangaande een nieuw loonoffer, zeker in vergelijking met de salarisverlaging van vorig jaar. "Nu werd het als een mededeling gebracht. En dan begint een aantal jongens te steigeren. Dat kan ik me ook wel voorstellen, maar als je dan wat verder denkt, dan denk je: dit kan ook haast niet anders, want er moeten allemaal mensen aan het werk gehouden worden, ook in de organisatie van Feyenoord, die allemaal wel een loonoffer brengen en de spelers niet", verduidelijkt Driessen de lastige situatie in financieel opzicht bij de Rotterdamse club.

In de optiek van Driessen mogen de goed betaalde spelers van Feyenoord zich in deze tijden best loyaal opstellen richting hun werkgever. "De materiaalman, het meisje van de fanshop, de secretaresse: die leveren ook allemaal in. Die hebben eigenlijk allemaal blind hun handtekening gezet onder dat loonoffer. En dat loonoffer is voor de spelers procentueel hetzelfde, maar dat tikt veel harder aan", verwijst hij naar de salarishuishouding van de A-selectie. De voetbaljournalist voorziet echter de nodige problemen voor spelers die eventueel een rechtszaak tegen het Feyenoord-bestuur overwegen, om zo het loonoffer van tafel te krijgen.

"Je zet ook de publieke opinie, en daar maak ik ook onderdeel van uit, op tegen die spelers, die hier tegen zijn en eventueel een zaak willen beginnen. Maar niemand begint een zaak, want dan ben je je leven niet zeker met die achterban die Feyenoord heeft. Maar wat ik ervan begreep zet de directie het gewoon door", zo besluit Driessen. Voetbal International meldt dinsdag dat enkele spelers inderdaad juridische bijstand willen zoeken, omdat ze vinden dat Feyenoord geen tweede loonoffer kan eisen.