Driessen: ‘Spelers van Feyenoord totaal losgeslagen van de werkelijkheid’

Maandag, 22 februari 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:36

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat menig Feyenoord-speler niet akkoord gaat met een tweede loonoffer, om zo de club te helpen tijdens de aanhoudende coronacrisis. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat veel spelers een hoop goodwill kwijtraken in Rotterdam-Zuid, zeker omdat het overige personeel wél lijkt in stemmen met een tijdelijke salarisverlaging.

Volgens Driessen gaan vooral de buitenlanders in de selectie en spelers met een aflopend contract niet akkoord met het loonoffer. "Overigens wenste Bryan Linssen eerst niet te tekenen bij Feyenoord, omdat de club weigerde een clausule in het contract op te nemen waarbij de aanvaller nooit gevraagd kon worden een loonoffer te brengen", openbaart hij maandagochtend in zijn column voor de ochtendkrant. "Het is trouwens maar goed dat de namen van de onwilligen bij Feyenoord niet bekend zijn bij het publiek. Hen wacht anders hel en verdoemenis bij de achterban van Feyenoord en bij de andere werknemers van de club." Driessen wijst op de bereidwilligheid van het Feyenoord-personeel om de club te helpen op financieel vlak.

"Terwijl ook zij hun maandelijkse vaste lasten hebben, kinderen te eten moeten geven en hypotheek of huur betalen", verduidelijkt Driessen de situatie. Om vervolgens hard uit te halen naar de goedbetaalde spelers van Feyenoord. "En dan willen wat overbetaalde profvoetballers de kont tegen de krib gooien. Deze spelers, die niets willen inleveren, zijn totaal losgeslagen van de werkelijkheid, van de maatschappij en samenleving waarin iedereen wordt beknot vanwege corona. Alsof zij boven de coronagevolgen staan. Schaamte is daarvoor op z’n plaats", foetert de verontwaardigde voetbaljournalist.

Driessen hoopt dat op korte termijn 'de wijsheid insluipt bij de weigerachtigen' van Feyenoord. "Het is onbestaanbaar om het als een doodvonnis te verkopen als een profspeler 100.000 euro moet inleveren op een salaris van 1,5 miljoen euro, of als Lucas Pratto zo’n 35.000 euro moet inleveren voor een halfjaarsalaris van 550.000 euro." Driessen wil voetballers ook niet horen zeggen dat ze maar een paar jaar hebben om zich financieel onafhankelijk te spelen. "Waarom moeten zij zich financieel onafhankelijk spelen? Kunnen zij na hun carrière niet nog dertig jaar een werkzaam leven leiden zoals ieder ander? Nou dan… "