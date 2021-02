‘Het is het ergste wat kon gebeuren: Ajax is PSV-beleid gaan kopiëren’

Maandag, 22 februari 2021 om 18:58 • Jeroen van Poppel

Nu Ajax lijkt af te stevenen op zijn 35ste landstitel uit de historie, vreest Maarten Wijffels dat de Amsterdammers voor de komende jaren een niet meer te achterhalen voorsprong hebben genomen op de concurrentie. De journalist maakt een vergelijking tussen het beleid van Ajax en PSV, en komt tot de conclusie dat de hoofdstedelingen het beleid van de Eindhovenaren uit het verleden hebben 'gekopieerd'.

"Aan de ene kant is het een compliment, maar aan de andere kant is het het ergste wat kon gebeuren: Ajax is PSV-beleid gaan kopiëren", zegt Wijffels in Voetbalpraat op ESPN. "Die hebben ineens goede latino's, die spelen nu in Amsterdam", zo doelt hij op bijvoorbeeld Lisandro Martínez, Edson Álvarez, David Neres en Antony. "Leeftijdsopbouw, wat bij PSV altijd wel geregeld was, dat hebben ze nu ook in Amsterdam. En ze doen het met veel meer geld. PSV moet echt iets gaan doen. Ze moeten een antwoord formuleren, maar hóé is best ingewikkeld."

Wijffels vindt de manier waarop de selectie bij PSV is opgebouwd, dus een stuk minder. "Roger Schmidt heeft nu drie aanvoerders: Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Donyell Malen. Wat hebben die nu meegemaakt in hun carrière? Bijna niks. En die moeten het nu gaan regelen, nu het moeilijk gaat. Je hoort ook terug: er wordt weinig gezegd onderling." Met Mario Götze werd in september wel een speler met ervaring aangetrokken. "Maar Götze is natuurlijk geen echte leider", zegt Wijffels. "Het is wel een jongen waar ze tegenop kijken. Maar Götze is ook niet altijd beschikbaar, wat ook wel logisch is. Ze hopen natuurlijk dat hij volgend seizoen langer achter elkaar fit zal zijn."

In Amsterdam lopen meer ervaren spelers, constateert Wijffels. "Met Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen. Nicolás Tagliafico erbij voor de buitenlanders, die pakken dat met zijn vieren op. Bij PSV was het altijd: Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Jeroen Zoet toen hij een goed seizoen draaide, Davy Pröpper..." Kenneth Perez, eveneens aanwezig, kan zich vinden in de woorden van Wijffels. "Het is een zeer onderschat item bij clubs: hoe bouw je zo'n selectie op?", aldus Perez. "Ajax heeft daar net zoveel last van gehad, vier, vijf jaar geleden. Nu doen ze eigenlijk dat soort dingen wel heel goed."

Ook Perez vreest de hegemonie van Ajax. "Het lijkt bijna alsof het te laat is", zegt de Deen. "En dat wij dan meer moeten gaan kijken naar de tweede plek... Maar Ajax heeft deze situatie gecreëerd voor zichzelf, en dat is geweldig, maar ze zijn nu écht afstand aan het nemen. Wij hebben bij Natafelen met Kees ook vaak gezeten: 'Wanneer wordt Ajax nu het Bayern München van Nederland? Echt onaantastbaar.' Dat is door al die interne problemen niet eerder gebeurd, maar dat lijkt nu wel het geval."