‘Ik zou niet weten waarom De Boer hem niet naar het EK zou meenemen’

Maandag, 22 februari 2021 om 13:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:11

Theo Janssen laat alvast zijn licht schijnen over de definitieve EK-selectie die Frank de Boer waarschijnlijk in mei wereldkundig zal maken. De analist vindt dat Noa Lang vanwege zijn uitmuntende prestaties bij Club Brugge dit seizoen een plaatsje hoort te krijgen in het keurkorps van de bondscoach van het Nederlands elftal. Gelijk een basisplaats op het EK is echter te voorbarig, zo benadrukt Janssen.

"Ik zou niet weten waarom Frank de Boer hem niet naar het EK zou meenemen", hint Janssen maandag naar een oproep van Lang in een interview met de Belgische krant Het Belang van Limburg. "Club Brugge zou in Nederland ook een topclub zijn. Wel, hij laat het daar wekelijks zien." De opmars van de Brugge-aanvaller werd vorige week plotseling gestuit. "Hij is er nu even uit door een coronabesmetting (eigenlijk een griepgeval, red.), maar als hij dit niveau volhoudt tot aan de zomer vind je wel een plekje voor hem in een 23-koppige selectie."

Janssen denkt ondanks zijn enthousiasme over de ontwikkeling van Lang dat een basisplek op het EK geen optie is, zeker ook gezien de forse concurrentie op de flanken bij Oranje. "Voor een basisplaats vind ik het nog te vroeg", zo oordeelt de voormalig spelmaker van onder meer Ajax en Vitesse. "Maar Lang kan een goal maken, heeft een steekpass, is redelijk snel. Dan heb je als aanvaller heel veel." Lang zelf blijft bescheiden onder alle loftuitingen. In Het Laatste Nieuws verklaarde hij onlangs dat hij zich in maart ook zonder problemen aansluit bij Jong Oranje voor het EK, mocht een oproep voor het 'grote' Oranje uitblijven.

Marc Degryse echter vindt dat Lang helemaal klaar is voor het Nederlands elftal. De oud-speler van PSV en de Rode Duivels noemde de aanvaller vorige week tegenover het Algemeen Dagblad zelfs beter dan Calvin Stengs, Steven Berghuis en Quincy Promes. René van der Gijp vergeleek Lang zelfs met Everton-smaakmaker James Rodríguez. Aad de Mos was in De Telegraaf juist weer een stuk kritischer. De trainer in ruste is van mening dat er geen hype moet gaan ontstaan in Nederland rondom de dit seizoen uitblinkende Lang.