Campagne om Noa Lang in Oranje te krijgen is helemaal geen gek idee

Vrijdag, 19 februari 2021 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Noa Lang maakt al enige tijd de tongen los in België én Nederland. Marc Degryse, voormalig boegbeeld van Anderlecht en de Rode Duivels, vindt zelfs dat de door Ajax aan Club Brugge verhuurde vleugelaanvaller over meer kwaliteiten beschikt dan verschillende internationals die in tegenstelling tot Lang wél worden opgeroepen voor Oranje door bondscoach Frank de Boer. Voor Degryse lijdt het geen twijfel dat de 21-jarige buitenspeler goed genoeg is voor deelname aan het EK van aankomende zomer. Gezien de statistieken van Opta over dit seizoen valt Lang ook zeker niet uit de toon bij de vleugelaanvallers die de afgelopen twee jaar door Ronald Koeman en diens opvolger De Boer zijn gebruikt bij het Nederlands elftal.

Degryse noemde Lang afgelopen week in gesprek met het Algemeen Dagblad een 'verrijking' en een 'attractie' voor de Belgische Pro League. "Een jongen die schoonheid koppelt aan efficiency", zo zei de oud-aanvaller van onder meer PSV over dé sensatie op de Belgische velden. Om er gelijk met klem aan toe te voegen. "Ik hoor jullie over wie met Oranje naar het EK moet: Calvin Stengs, Steven Berghuis, Quincy Promes. Jullie vergeten de belangrijkste: Lang. Hij is echt beter. We genieten ongelooflijk van hem." René van der Gijp vergeleek Lang in de voetbaltalkshow Veronica Inside zelfs met Everton-spelmaker James Rodríguez. "Maar waarom neem je dan Calvin Stengs wél bij het Nederlands elftal?", vroeg de analist zich hardop af. In tegenstelling tot Degryse en Van der Gijp zijn analisten als Ibrahim Afellay, Dirk Kuyt en Aad de Mos een stuk voorzichtiger over een eventuele toekomst van Lang als international van Oranje. "Laten we eerst de hype maar eens afwachten. Bovendien was Lang nog wisselspeler bij Jong Oranje… We zijn in Nederland kampioen in spelers kapotmaken, maar laten we maar even geduld met hem hebben", zo zei De Mos vorige week maandag in een analyse namens De Telegraaf.

Lang zelf blijft bescheiden onder alle loftuitingen en de smaakmaker van Brugge verwees zelf twee weken geleden in Het Laatste Nieuws naar Jong Oranje, dat in maart aan de groepsfase van het EK begint. "Dat is ook heel mooi", benadrukte Lang, die zes interlands voor het elftal van bondscoach Erwin van de Looi achter zijn naam heeft. "Welke ik verkies? Het grote Oranje is een jongensdroom… Ik zie wel welke van de twee het wordt. Blijven presteren is wat ik moet doen. Alles op het gevoel en niet teveel nadenken." De jongensdroom van Lang zou in maart al weleens uit kunnen komen, wanneer Oranje tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart) begint aan de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar. De snelle flankspeler heeft nog ongeveer een maand om de scouts van het Nederlands elftal nóg meer te overtuigen van zijn kwaliteiten. Tegen mindere goden als Letland en Gibraltar zou De Boer Lang prima een keer voor de leeuwen kunnen gooien, zeker ook omdat de jonge aanvaller in de voorhoede multifunctioneel inzetbaar is.

Noa Lang kan wedijveren met de vleugelaanvallers die de laatste jaren voor Oranje speelden.

Indrukwekkende cijfers bij Club Brugge

Aan de hand van de lofzang van Degryse op Lang is het interessant om te zien hoeveel beter de sterspeler van Brugge het dit seizoen doet in vergelijking met Stengs, Promes en Berghuis. Wat betreft het aantal doelpunten (twaalf) en assists (zeven) kan alleen laatstgenoemde Feyenoord-aanvaller wedijveren met Lang. Stengs en Promes blijven qua aanvallende inbreng achter bij de Brugge-huurling, al moet wel worden aangetekend dat de middenvelder annex aanvaller van Ajax met name de laatste weken bezig is met een terugkeer bij Spartak Moskou. Op het gebied van doelpunten hoeft Lang in het rijtje met mogelijke toekomstige concurrenten bij Oranje alleen Memphis Depay en Donyell Malen voor te laten gaan. Bij de vergelijking tussen Lang en de vleugelaanvallers die de laatste jaren bij het Nederlands elftal de revue zijn gepasseerd dient tevens te worden benadrukt dat er nogal verschil zit in de sterkte van de verschillende competities. Steven Bergwijn bijvoorbeeld is er na ruim een jaar nog niet in geslaagd om een vaste plaats te veroveren bij Tottenham Hotspur, wat aangeeft dat de concurrentie in de voorhoede van de Londense club behoorlijk fors is. Wijnaldum en Depay zijn al wél enige tijd zekerheidjes bij respectievelijk Liverpool en Olympique Lyon.

Hetzelfde kan eigenlijk worden gezegd over Ryan Babel. De aanvaller van Galatasaray wordt echter geregeld als diepste spits gebruikt bij de Turkse topclub, waardoor er een overeenkomst is met Lang. De aanjager van Brugge werd dit seizoen in de groepsfase van de Champions League door trainer Philippe Clement tot driemaal toe gebruikt in een systeem met twee spitsen: in de twee wedstrijden tegen Lazio (2-2 en 1-1) en in de ontmoeting met Zenit Sint-Petersburg (3-0) in het eigen Jan Breydelstadion. Lang tekende in de krachtmeting met de Russische topclub prompt voor het derde Belgische doelpunt. De jonge en multifunctionele aanvaller laat deze jaargang sowieso zijn dat hij behoorlijk veelzijdigheid is. Clement liet Lang tot dusver zeven keer als rechtsbuiten aantreden, terwijl de snelle flankspeler in totaal elfmaal als linksbuiten functioneerde in het shirt van Brugge. Het product van de Ajax-opleiding werd daarnaast éénmaal gebruikt als centrale middenvelder in een 3-5-2-systeem. Met de aandacht weer op Oranje lijkt Lang zich te moeten focussen op de rechtsbuitenpositie. De Boer heeft voor die positie de beschikking over Berghuis, Bergwijn en Stengs, drie spelers die niet bepaald onomstreden zijn in het Nederlands elftal. Aan de linkerkant is de concurrentie met Depay en Malen een stuk groter. Daarnaast lijkt De Boer net als zijn voorganger Koeman ook voldoende vertrouwen te hebben in Babel in aanloop naar het EK van aankomende zomer.

De meest recente opstelling van Oranje, met Noa Lang op de plaats van Calvin Stengs.

In het spoor van Donyell Malen en Memphis Depay

Qua statistieken over negentig minuten maakt Lang eveneens een goede beurt. Op het gebied van het gemiddeld aantal doelpunten blijft de Brugge-aanvaller (0,64) knap in het spoor van Malen (0,72) en Depay (0,68), terwijl hij het tweetal met zijn gemiddelde qua assists (0,37) zelfs voorblijft. Op het vlak van doeltreffendheid scoort Lang een ruime voldoende, want zijn gemiddelde per wedstrijd van de Belgische koploper ligt in werkelijk hoger dan de Expected Goals (0,54) en Expected Assists (0,22) die door Opta zijn berekend. In deze belangrijke categorieën doet Lang het dus beduidend beter dan de onlangs door Degryse aangehaalde Promes, Berghuis en Stengs. Onder de kopjes 'schoten' en 'schoten op doel' moet Lang dan weer voorrang verlenen aan Promes en Berghuis, al zijn de verschillen niet bijster groot. Stengs blijft in vergelijking met de overige drie kandidaten voor de rechtsbuitenpositie bij Oranje ver achter. Dat Lang en Berghuis gelijke tred houden wat betreft assists komt ook tot uiting in de cijfers van Opta: 1,9 om 2,2 in de categorie 'gecreëerde kansen uit open spel'. Depay is de dribbelkoning van de in totaal negen uitgelichte aanvallers, met een gemiddelde van 5,1 dribbels per duel van Lyon. Lang is met een gemiddelde van 4,2 de enige die een beetje in de buurt kan blijven van de 59-voudig international van Oranje. Op het vlak van geslaagde dribbels echter zijn de rollen omgedraaid, met Lang (2,1) die Depay (2,0) nipt aftroeft. Opvallend is overigens dat Stengs in tegenstelling tot verschillende andere onderdelen hiermee wél de meeste concurrenten de baas is.

Mocht De Boer over enkele maanden besluiten om Lang op te nemen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal, dan krijgt de vleugelaanvaller, indien hem speeltijd is gegund, te maken met enkele geharde en ervaren vleugelverdedigers. Oranje trapt het eindtoernooi op 13 juni af tegen Oekraïne en in het elftal van bondscoach Andriy Shevchenko vechten Oleksandr Karavaev (28, Dynamo Kiev), Yukhym Konoplya (21, Desna Chernigiv) en Oleksandr Tymchyk (24, Dynamo Kiev) om een plaats op het EK als rechtsback. Het drietal heeft ervaring met het spelen op topniveau, want alle drie de vleugelverdedigers kregen in het najaar van 2020 speeltijd in de Nations League-wedstrijden tegen grootmachten Spanje en Duitsland. Konoplya kreeg in oktober de voorkeur van Shevchenko op de rechtsbackpositie in het voor Oekraïne dramatisch verlopen oefenduel met regerend wereldkampioen Frankrijk (7-1 nederlaag). Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko wordt bij Manchester City door manager Josep Guardiola voornamelijk als linksback ingezet, maar bij de nationale ploeg vervult hij doorgaans de rol van linkermiddenvelder. Voor de positie achter hem beschikt Eduard Sobol over goede papieren met het oog op het EK. De 25-jarige verdediger is bepaald geen onbekende voor Lang, die met de Oekraïner samenspeelt in Brugge. Anderlecht-linksback Bogdan Mykhaylichenko, die in oktober positief testte op het coronavirus, is evenwel een geduchte concurrent voor Sobol aan de linkerkant van de defensie.

Ook de individuele statistieken van Noa Lang zijn indrukwekkend te noemen.

Bij Oostenrijk, op 17 juni de opponent van Oranje in de Johan Cruijff ArenA, is aan de linkerkant een vergelijking te trekken met Oekraïne. David Alaba, die bij Bayern München van linksback langzaamaan uitgroeide tot centrumverdediger, vertolkt in het nationale elftal een rol als aanvallende middenvelder. Lang zou als rechtsbuiten van Oranje over enkele maanden te maken kunnen krijgen met Andreas Ulmer, sinds 2008 verbonden aan Red Bull Salzburg en sinds 2009 een vaste klant bij de nationale ploeg van Oostenrijk. De 28-jarige Stefan Lainer is uitgegroeid tot een vaste waarde als rechtsback van de tweede groepsopponent van het Nederlands elftal. De flankspeler speelde bij Red Bull Salzburg vier seizoenen samen met Ulmer, voordat hij in de zomer van 2019 werd opgepikt door Borussia Mönchengladbach. Lainer is derhalve gewend om wekelijks in een topcompetitie uit te komen. De namen van Noord-Macedonië, de laatste tegenstander in de poulefase op 21 juni, zullen waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen. De debutant op een eindtoernooi kiest geregeld voor een driemansverdediging, al is een variant met vleugelverdedigers ook een optie. In dat geval wordt voor de linksbackpositie gekozen voor Stefan Ristovski, die net als de van PSV overgekomen Justin de Haas sinds deze maand uitkomt voor Dinamo Zagreb. Rechtsback Egzon Bejtulai koos in 2020 voor het avontuur bij Helsingborgs IF in Zweden, al bleef speeltijd vanwege de coronacrisis uit. Hij is inmiddels bij FK Shkëndija teruggekeerd in zijn geboorteland.

Lang komt met zijn 21 jaar enigszins laat in beeld bij het Nederlands elftal, zeker in vergelijking met enkele gevestigde namen uit het recente verleden. Babel bijvoorbeeld debuteerde in 2005 onder toenmalig bondscoach Marco van Basten, toen de huidige vleugelaanvaller van Galatasaray pas achttien jaar oud was. Justin Kluivert had bij zijn Oranje-debuut ook pas achttien kaarsjes uitgeblazen, terwijl Depay, Arjen Robben en Jean-Paul Boëtius een jaar ouder waren bij hun voordoop in de nationale ploeg. De door Degryse aangehaalde Stengs (20) was ten tijde van zijn debuut ook jonger dan Lang. Hetzelfde geldt overigens niet voor Promes (22) en Berghuis, die zelfs al 24 was toen hij zijn eerste minuten maakte in het shirt van Oranje. Promes staat inmiddels op 47 wedstrijden namens het Nederlands elftal en Berghuis heeft 21 interlands achter zijn naam. Ruben Schaken was zelfs al dertig toen hij zich voor het eerst mocht melden bij Oranje. De hooggespannen verwachtingen omtrent Lang stroken overigens niet helemaal met diens situatie bij Jong Oranje. Hij kwam onder Van de Looi tot dusver zesmaal in actie, al zitten daar slechts twee basisplaatsen bij. In de interlandperiode in november werd hij zelfs overgeslagen ten faveure van Kluivert, Cody Gakpo, Javairo Dilrosun en Ferdi Kadioglu.

In het spoor van Erling Braut Haaland

Of Lang straks nou wel of niet wordt verkozen door De Boer voor het EK, hij kan straks sowieso terugkijken op een geslaagd en leerzaam seizoen in Brugge. Waar hij qua statistieken niet onderdoet voor de meeste Oranje-aanvallers, daar maakt Lang ook veel indruk met zijn derde plaats op het lijstje van toptalenten in Europa. De meest effectieve youngster is en blijft Erling Braut Haaland, maar het verschil met zijn Nederlandse concurrent is helemaal niet zo groot. In de top tien is eveneens plaats voor de Ajax-aanvallers Antony en Lassina Traoré. De vorig jaar door FC Groningen aangetrokken Jörgen Strand Larsen en de door Ajax aan FC Twente verhuurde Danilo krijgen ook een eervolle vermelding op het internationale lijstje.

De top 10 best presterende jongeren in Europa