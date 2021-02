Tirade van woedende Piqué in minuut 39 gaat viraal: ‘We rennen als gekken’

Woensdag, 17 februari 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:25

Gerard Piqué zag dinsdagavond vlak voor rust al het onheil voor Barcelona in de Champions League naderen. De 34-jarige centrumverdediger maakte na nog geen drie maanden zijn rentree als basiskracht in het eerste duel met Paris Saint-Germain (1-4 verlies) in de achtste finales. In minuut 39, toen het door doelpunten van Lionel Messi en Kylian Mbappé nog pas 1-1 stond in het Camp Nou, maakte Piqué op niet mis te verstane wijze duidelijk dat Barcelona het op die manier niet zou redden. De woordenwisseling gaat viraal op internet.

“Ik wil één lange periode van balbezit, joder”, schreeuwde Piqué ronduit in zijn eigen strafschopgebied, toen de ploegen zich opmaakten voor een corner van PSG. De afwezigheid van toeschouwers zorgt ervoor dat dergelijke momenten haarfijn worden opgemerkt. “Me cago en la puta. Kom op.” Antoine Griezmann: “Rustig man.” Piqué bleef maar doorgaan. “Hostia puta, niet één periode van lang balbezit.”

De scheldwoorden zijn bewust niet vertaald omdat deze in het Nederlands ongepast kunnen worden geacht. “Geri (Gerard, red.), klaar, rustig!”, hield Griezmann vol. “La concha de tu madre!”. Dat was het moment dat Piqué nog bozer werd. "No, la concha de tu madre tú. Joder, Grizi (Griezmann, red.). Me cago en la puta We zijn aan het lijden, dit is al vijf minuten aan de gang.” Griezmann: “Ik ben ook aan het lijden, iedereen.” Piqué: “We zijn als gekken aan het rennen.” Griezmann: “Ik ook, ik ook.”

Marc-André ter Stegen probeerde de overhit geraakte gemoederen te sussen, ook omdat PSG op het punt stond om de hoekschop te nemen. “Kom, kom op, iedereen op zijn positie”, benadrukte de doelman. “Zometeen een lange periode balbezit. Griezmann, iets meer naar rechts.” Het bleef 1-1 tot aan de rust, maar in de tweede helft trok het team van trainer Mauricio Pochettino het duel naar zich toe.

Bij elke tegentreffer zag de defensie van het team van Ronald Koeman er niet goed uit. Bij de 1-1 werden Piqué én Clément Lenglet in de kleine ruimte weggespeeld door Kylian Mbappé, die uiteindelijk drie keer zou scoren. Aan de 1-2 ging een geniale pass van Leandro Paredes vooraf, waardoor de defensie van Barcelona werd opengereten. De 1-3 ontstond uit een vrije trap waarbij Moise Kean bij de tweede paal volledig aan de aandacht van Clément Lenglet ontsnapte.

Bekijk de samenvatting van Barcelona - Paris Saint-Germain

De 1-4 was een typisch doelpunt van PSG: een razendsnelle counter. Piqué werd na 79 minuten naar de kant gehaald omdat Koeman geen risico wilde nemen na een lange periode van inactiviteit. De Nederlander stond ook na afloop achter zijn keuze om de Spanjaard meteen als basiskracht in te zetten. “Je weet nooit van tevoren wanneer het juiste moment is om na drie maanden terug te keren. Het kon vandaag of het kon zondag zijn. Gerard, de medische staf en ik hebben deze beslissing gezamenlijk genomen.”