Kritiek bij ESPN op ‘beginneling’ van PSV: ‘Dit zie je nergens op de wereld’

Zondag, 14 februari 2021 om 11:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:17

Timo Baumgartl maakte zaterdag geen al te beste indruk in de uitwedstrijd van PSV bij ADO Den Haag (2-2). Bobby Adekanye werd na nog geen half uur spelen geen strobreed in de weg gelegd toen hij op het doelgebied van de Eindhovenaren afstormde. De aanvaller zette Baumgartl simpel op het verkeerde been omdat de verdediger van PSV zijn rug draaide. Hans Kraay junior lichtte het moment in de 26e minuut zondag bij het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN uit.

“Als je met je rug naar de situatie gaat, om je as draait, dan houdt alles op”, verzuchtte Kraay. “Alles houdt op. Dit is… Dit zie je nergens op de wereld.” Hij kreeg bijval van Marciano Vink. “Dit leer je al in de jeugd. Dat je de bal te allen tijde moet zien. Er is een moment dat als je wegdraait, dat je de bal dan niet meer ziet. Daar kan een spits dan van profiteren. Dit was echt wel een actie van een beginneling.”

“Je gaat dan toch met je rechter die binnenkant afdekken?”, vroeg Kraay zich openlijk af. “Ik heb dat nog nooit gezien.” Oud-verdediger Kees van Wonderen vond het ook opvallend. “Dit is individueel verdedigen. Anticiperen op wat er gebeurt”, haakte de trainer van Go Ahead Eagles in. “Je moet misschien iets meer naar voren verdedigen. De aanvaller een kant opdwingen.” Kraay: “Hij liep gewoon naar de cornervlag.”

“Afgezien van het het feit dat het een slechte verdedigende actie was: wat doen Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré daar?”, vroeg Vink zich ook af. “Even serieus. Die kijken alleen maar naar de bal en zien die Adekanye niet. Je rolt een rode loper uit. Ik vind dat hier drie spelers schuldig aan zijn.” Ook Fred Grim vond het een opmerkelijke actie. “Je moet hem naar de buitenkant dwingen. Je zet nu gewoon de poort open. Dit is precies hoe het niet moet.”

Ook bij de 2-2 in de 93e minuut zag de defensie van PSV er niet goed uit. Oliver Boscagli verloor een kopduel, waarna Jordan Teze de bal in het strafschopgebied niet kon wegwerken en Michiel Kramer met een omhaal voor het tweede doelpunt van ADO zorgde.