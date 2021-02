Sébastien Haller: ‘Natuurlijk ben ik boos, David Neres weet het ook’

Donderdag, 11 februari 2021 om 14:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:06

Sébastien Haller was woensdagavond belangrijk voor Ajax door de twee doelpunten tegen PSV (2-1) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker voor zijn rekening te nemen. De 26-jarige spits had aan het einde van de wedstrijd graag zijn derde goal gemaakt, maar werd tot zijn grote teleurstelling niet aangespeeld door David Neres. "Natuurlijk ben ik dan boos. Ik ben spits", laat Haller weten aan De Telegraaf.

Ajax had de wedstrijd in de slotfase kunnen beslissen, toen Neres in een vlijmscherpe counter doorbrak over de rechterflank. De Braziliaanse vleugelspits, die na zijn terugkeer van een zware blessure nog lijkt te zoeken naar zijn vorm, dribbelde naar binnen en ging voor het schot, dat door doelman Lars Unnerstall gekeerd werd. Neres had de bal ook breed kunnen spelen op Haller, die in kansrijke positie stond te wachten. "Ik zeg niet dat alle ballen voor mij moeten zijn, maar deze wel", aldus de Ivoriaans international. "David weet het ook, dat hij had moeten passen. Als je niet passt, moet je scoren, dat deed hij niet en dan is het een fout. Ik denk niet dat het nogmaals zal gebeuren."

Haller is niet alleen voor Neres vergevingsgezind, want de centrumspits toont ook begrip voor de blunder van Ajax om hem niet in te schrijven voor de Europa League. "Ik heb met de persoon gesproken, die ervoor verantwoordelijk is. Maar maken we niet allemaal fouten?”, toont Haller clementie. "Ik ben de eerste die toegeeft ook fouten te maken als mens en voetballer hoewel het allemaal pijnlijk blijft. Maar dat geldt voor ons allebei. Het belangrijkste is dat we met iedereen bij Ajax een team blijven vormen en dat naar buiten toe uitstralen. Het bereiken van de halve finale van de nationale beker heeft bewezen dat het goed zit. We hebben laten zien sterk te zijn. Want ook de affaire met André Onana speelde nog."

Statistisch gezien is Haller uitstekend begonnen bij Ajax: de aanvaller staat na acht wedstrijden op vier goals en vier assists. "Ik ben tevreden over de prestaties en resultaten, maar niet over mijn niveau", aldus de voormalig spits van FC Utrecht. "Ik ben nog niet op mijn top, absoluut niet. De voorwaarden zijn nog niet optimaal. Ik woon voor nu in een hotel en fysiek kan het beter, vanwege corona en alles er omheen."