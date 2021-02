Marc Overmars gaat ‘een dezer dagen’ om tafel met André Onana

Woensdag, 10 februari 2021 • Jeroen van Poppel

Marc Overmars heeft vlak voor de bekertopper tussen Ajax en PSV voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Amsterdam van de laatste weken. De directeur voetbalzaken van Ajax noemt de dopingschorsing van André Onana als meest dramatische voorval bij de club. Overmars wil in ieder geval zo snel mogelijk met de 24-jarige doelman, die een contract heeft tot medio 2022, om tafel.

"Hij heeft een contract voor een jaar, maar daar gaan wij een dezer dagen zo snel mogelijk met hem en zijn mensen over hebben natuurlijk", reageert Overmars voor de camera van ESPN."Dat kan natuurlijk twee kanten op: je kan verlengen en hij kan blijven." De directeur laat niet het achterste van zijn tong zien. "Dat is complex om zomaar alles op tafel te gooien." Milan van Dongen stelt Overmars de vraag of Ajax het salaris van Onana kan inhouden door de dopingschorsing. "Die beloning kan ook een stuk minder zijn, als je niet speelt. Ik ben geen jurist, maar volgens mij staan er natuurlijk dingen in het contract. Maar daar gaat het niet om, je gaat kijken hoe je gezamenlijk deze weg kunt bewandelen."

Ajax wist al in de winterse transferperiode dat de dopingschorsing van Onana eraan kon komen, maar besloot om geen nieuwe keeper aan te trekken. "Dit is zo'n lastig verhaal", legt Overmars uit. "Wij weten natuurlijk ook dat dit al een tijdje gaande is. Wat als je over een half jaar een keeper hebt die het hartstikke goed doet? Wat houdt dat in als je André bijvoorbeeld verlengt? Wij hebben genoeg vertrouwen in Maarten (Stekelenburg, red.), dat is heel simpel het antwoord. Ook komende zomer? Dat zie ik dan wel weer." Stekelenburg vervangt Onana woensdagavond tegen PSV voor de tweede keer, nadat de 38-jarige keeper ook al de vorige bekerwedstrijd tegen AZ (0-1 zege) speelde.

Sébastien Haller

Overmars wordt ook gevraagd naar het niet inschrijven van Sébastien Haller voor de Europa League. "Het is gebeurd. Natuurlijk hebben we er een analyse op losgelaten zodat dit nooit meer gaat gebeuren in de toekomst. Wij gaan daar een extra controlepunt aan toevoegen, maar zolang je met mensen werkt zullen er fouten gemaakt worden. Het mag niet, dat weten wij ook. Het klinkt misschien gek, maar als je een lopende band hebt gaat er ook weleens wat fout, wij moeten zorgen dat die controlepunten er zijn." Kenneth Perez vraagt vervolgens aan Overmars of het inschrijven een ingewikkeld proces is. "Het is niet ingewikkeld. Of ik een controlepunt was? Dat was ik niet, nee. Dat word ik nu wel, denk ik ja. Wij hebben Haller excuses aangeboden, dat is wel het minst wat we konden doen." Overmars laat weten dat er wat hem betreft geen koppen gaan rollen bij Ajax. "Het is in de negen jaar dat ik hier werk nog niet eerder gebeurd. De mensen die het doen, die leveren gewoon goed werk. Uiteindelijk ben ik er verantwoordelijk voor."

Brian Brobbey en Julian Rijkhoff

Ook Brian Brobbey en Julian Rijkhoff komen ter sprake. De respectievelijk achttien- en zestienjarige spitsen besloten hun aflopende contracten niet te verlengen en gaan dus weg bij Ajax. "De jeugd wordt door anderen onderhandeld, maar als je naar Brobbey kijkt, daar kan ik meer over vertellen", zegt Overmars. "Dat is natuurlijk jammer, omdat het een spits is waarin wij de potentie zagen om Ajax 1 te halen: à la Ryan Gravenberch, die op zijn zeventiende of zo ook zijn debuut maakte. We bieden je je eerste twintig wedstrijden aan, en zo groei je in het team. Zo hadden we het voor ogen. Maar het is zijn goed recht om een keuze te maken. Of het verstandig is, dat zullen we ook wel zien. We hebben zoveel tijd en geduld gehad, misschien iets te veel geduld. Dat is misschien een fout, misschien had ik een bepaalde deadline moeten geven. Je hoopt gewoon dat het goed gaat komen, maar ik neem hem niks kwalijk. Het is een gouden kerel, die echt de Amsterdamse bluf heeft, maar het zat er niet in."