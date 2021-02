Gravenberch: ‘Je ziet het: één seizoen knallen bij Ajax en kijk waar hij nu is’

Woensdag, 10 februari 2021 om 15:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:23

Ryan Gravenberch heeft het afgelopen jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt bij Ajax. De achttienjarige middenvelder, die overigens geschorst is voor het bekerduel met PSV van woensdagavond, merkt tijdens trainingen en wedstrijden dat zijn medespelers hem steeds vaker weten te vinden. Vorig seizoen was dat nog weleens anders, zo weet Gravenberch zich te herinneren.

"Als iemand anders vorig jaar de bal had en ik stond vrij, dan keek die medespeler eerst over mij heen om te zien wie er verder vrijstond", blikt Gravenberch met de NOS op de oude situatie bij Ajax. "Als ik nu vrijsta, krijg ik gewoon de bal, omdat ik een belangrijkere speler ben geworden", aldus de fysiek sterke middenvelder, dit seizoen goed voor achttien Eredivisie-duels, zes optredens in de groepsfase van de Champions League en twee wedstrijden in de TOTO KNVB Beker.

Gravenberch werd in november voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en tijdens de periode bij Oranje lette de Ajax-middenvelder vooral op zijn voormalig ploeggenoot Frenkie de Jong. "Toen hij nog bij Ajax speelde, zakte hij vaak uit naar links. Dat doe ik nu ook best vaak. Dus vroeg ik Frenkie hoe hij dat doet. Dat heeft-ie wel een beetje uitgelegd", aldus de leergierige Gravenberch, die overigens nog geen speeltijd kreeg van bondscoach Frank de Boer.

Dat De Jong vooral de laatste weken veel scoort voor Barcelona is Gravenberch niet ontgaan. "Ik zag hem deze week nog scoren voor Barcelona. Een goede speler." De Jong lijkt een inspiratiebron te zijn voor Gravenberch, door zijn goede spel in het shirt van Ajax reeds gelinkt aan verschillende topclubs in Europa. "Je ziet het: één seizoen knallen bij Ajax en kijk waar hij nu is", verwijst de jonge Ajacied naar de in 2019 naar Barcelona vertrokken middenvelder, die in zijn laatste jaar bij Ajax tot de halve finale in de Champions League reikte.