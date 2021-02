‘De transfer van Quincy Promes is geweldig voor onze competitie’

Dinsdag, 2 februari 2021 om 19:25

Leonid Slutsky verwelkomt Quincy Promes met open armen in de Russische competitie. De 29-jarige Oranje-international staat op het punt om Ajax in te ruilen voor Spartak Moskou. Zijn komst betekent volgens de voormalig trainer van Vitesse veel voor de Premjer Liga.

De Russische trainer vertrok in het begin van het seizoen van 2019/20 bij Vitesse, een paar maanden nadat Promes door Ajax was overgenomen van Sevilla. “Toen ik in Nederland werkte, kruisten onze paden”, zegt Slutsky in gesprek met Sport-Express. “In dat seizoen speelde hij net als in zijn tijd bij Spartak. Nu ligt het anders. Ik heb verschillende wedstrijden van Ajax gezien. Promes speelt niet of weinig.”

Promes had vorig seizoen een vaste basisplaats bij Ajax. Dit seizoen moet hij genoegen nemen met een reserverol in het team van trainer Erik ten Hag. Desondanks is Slutsky ervan overtuigd dat Spartak Moskou er goed aan doet om hem terug te halen. “Ik geloof niet dat een speler van zijn niveau zijn kwaliteiten verliest en in korte tijd verandert”, aldus de voormalig bondscoach van Rusland. “Ik denk niet dat hij problemen met zijn motivatie heeft. Voor onze competitie is het een geweldige transfer.”

Volgens het Russische tijdschrift is Spartak Moskou het eens geworden met Ajax over een huurdeal met een optie tot koop van negen miljoen euro aan het einde van het seizoen. De Amsterdammers hebben al geanticipeerd op het vertrek van de aanvaller met het aantrekken van Oussama Idrissi, die op huurbasis is overgenomen van Sevilla. Promes speelde van 2014 tot 2018 voor Spartak Moskou.