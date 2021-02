Soufiane Touzani: ‘Zoiets is in de Marokkaanse cultuur echt not done’

Dinsdag, 9 februari 2021 om 07:00 • Justus Dingemanse • Laatste update: 07:24

In het programma Kopstukken vertellen bekende gezichten uit de vaderlandse voetbaljournalistiek aan Voetbalzone over hun werk en loopbaan. Aan de hand van interessante anekdotes geven ze een kijkje in de mediawereld vol perskamers, zenderbazen en strakke deadlines. In deze aflevering schuift programmamaker Soufiane Touzani aan bij Justus Dingemanse in Hofman Utrecht. In de uitzending wijdt hij onder meer uit over hoe hij het profvoetbal inruilde voor straatvoetbal, zich inschreef als ondernemer en zowel op YouTube en nationale televisie doorbrak met interviews met internationale supersterren zoals Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne en Ruud van Nistelrooij.

Kopstukken is te zien op het YouTube-kanaal van Voetbalzone en te beluisteren via o.a. Spotify!

Door Justus Dingemanse & Thijs Verhaar

“Eeeey, zooo. Normaal moet ik het altijd zelf benoemen in interviews, maar jij zegt het gewoon. Ik ben inderdaad ook nog international geweest bij de zaalvoetballers”, grinnikt Touzani. De 34-jarige Rotterdammer vindt het door zijn vele uiteenlopende bezigheden moeilijk om zichzelf een etiket op te plakken en kiest uiteindelijk voor straatvoetballer en daarna programmamaker. “Ik denk dat de meeste mensen mij toch vooral zien als die jongen die die vette trucs doet. Toch ben ik - zonder arrogant te willen zijn - veel meer dan dat. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ik Tika Taka Touzani van A tot Z zelf maak. Dat is weer een heel andere tak van sport, maar uiteindelijk komt het in de kern allemaal op hetzelfde neer”, concludeert hij. “Ik wil de jeugd inspireren en hen een stapje verder brengen.”

Touzani weet door zijn achtergrond als geen ander wat het is om tegenslagen te overwinnen en het beste te maken van de situatie. Hij wilde als kind dolgraag profvoetballer worden, kwam er toen achter dat zijn rugwervel krom groeide en een ijzeren pin van dertig centimeter maakte pijnlijk duidelijk dat zijn droom om in het stadion uit te groeien tot wereldster nooit werkelijkheid zou worden. Toch is het hem gelukt dagelijks met zijn hobby bezig te zijn. Door zijn freestylevideo’s is hij bovendien alsnog in contact gekomen met wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne en Pierre-Emerick Aubameyang. “Mijn scoliose is dus eigenlijk het begin geweest. Ik kon een jaar lang alleen maar hooghouden en leerde trucjes. Een vriend van mij was handig met een camera en zette een video online. Daarna ging het hard. Ik weet nog dat ik een opname deed met Eden Hazard en hij zei mij dat hij naar die video keek toen hij een jaar of tien jaar oud was.”

Inmiddels is het achttien jaar geleden dat Touzani’s allereerste video online ging en in die tijd heeft hij zijn bereik gestaag uitgebreid. Sociaal netwerksite LinkedIn riep hem in 2018 zelfs uit tot een van de tien meest invloedrijke Nederlanders. “Daar ben ik heel trots op, al zeggen die cijfers alleen wat als je er wat nuttigs mee doet. Als iemand een miljoen euro heeft, terwijl zijn buurman niet kan eten, vind ik dat miljoen niets waard. Tegelijkertijd heb je niets aan een miljoen volgers als je bijvoorbeeld alleen maar complottheorieën deelt. Getallen hebben pas waarde als je er iets goeds mee doet”, aldus Touzani. Bij de start van zijn carrière nam Touzani zich voor dat hij ‘geen dansend aapje’ wilde zijn en hij slaagde erin zichzelf als interviewer op de kaart te zetten door bekende voetballers van een andere kant te laten zien. Dat doet hij niet door hen het vuur aan de schenen te leggen met pittige vragen, maar juist door hen uit te dagen de trukendoos open te gooien, op een ontspannen manier te kletsen en zich altijd op respectvolle wijze in de ander te verplaatsen.

“Ik zou me er niet goed bij voelen om met een microfoon langs de lijn te staan, doe het liever op mijn manier. Als je goed kijkt, zie je dat ik op mijn manier ook best wel kritisch kan zijn, maar ik oordeel niet. En ik zorg dat diegene ook begrijpt waarom ik iets vraag”, legt hij uit. Tegelijkertijd vindt Touzani het ook belangrijk om het te benadrukken als iemand iets bijzonders doet. “Als iemand als Ryan Gravenberch zegt dat hij in zijn eerste seizoen bij Ajax met shakende benen op het veld stond, kan ik daar snel aan voorbij gaan met een volgende vraag. Ik sta daar echter juist graag bij stil omdat dat kwetsbare iets bijzonders is in de machocultuur.” Touzani wil zijn volgers graag laten zien dat het okee is om onzeker te zijn en verwijst daarom in zijn video’s bijvoorbeeld geregeld naar zijn eigen grote neus. “Er is niets mis met een beetje zelfspot en je bent gewoon zekerder van jezelf als je minder onzeker bent. Dat is bijna Cruijffiaans, he? Alleen roepen kinderen op straat nu soms ‘grote neus’ naar me, dus ik heb mijn bedoeling misschien niet helemaal goed uitgelegd, haha. Niet erg, zo lang er maar kinderen zijn die er wel mee geholpen zijn.”

Twee Marokkaanse Rotterdammers: burgemeester Ahmed Aboutaleb en straatvoetballer Soufiane Touzani.

Het is een typisch voorbeeld van Touzani’s bijzonder positieve houding. Hij zoekt altijd het positieve in mensen en waar in de voetbalmedia de negatieve toon vaak de overhand heeft, zul je hem er nooit op betrappen dat hij een ander bewust naar beneden haalt of bekritiseert. “Ik ben van nature positief, het is niet dat ik een knop om hoef te zetten ofzo. Toch ben ik ook heus niet altijd relax, hoor. Ik probeer veel energie te geven aan aan het einde van de dag gaat de kaars uit.” Dat ziet dan niemand, behalve zijn vrouw. “ Als zij vraagt wat ik heb gedaan, zeg ik soms alleen maar dat ik een leuke dag had omdat ik moe ben. Ik hoor ook met haar honderduit te praten, maar ik vind dat ik weleens tekort schiet naar haar toe”, klinkt het schuldbewust. Anderzijds zou hij er ook niet aan moeten denken dat hij een kantoorbaan had en de hele avond op de bank zou spenderen. “Ik zou niet uren achter een bureau kunnen zitten. Ik ben het liefst de hele dag on the road en krijg energie van nieuwe omgevingen.”

Marokkaanse Moeder Theresa

Touzani is zich door zijn werk terdege bewust van zijn voorbeeldfunctie en geeft aan altijd op zoek te zijn naar verbinding tussen mensen. “Of ik daarom de Marokkaanse Moeder Theresa ben? Hahaha, nou... Ik heb wel in me dat ik iets tofs wil doen voor een ander. Ik wil de wereld graag ietsjes beter maken, maar wie ben ik om te zeggen dat een ander het anders moet doen? Toch is het wel belangrijk, man. Bruggen bouwen tussen mensen. Ik wil mensen niet verbeteren, maar probeer zelf wel een verbetering te zijn.” Als voorbeeld vertelt hij een verhaal over zijn vroegere buurjongetje Buddy. “Zij gingen altijd om zes uur eten en als ik daar toevallig was, zeiden ze: ‘Het is etenstijd’. Dus ik zei ‘okee, lekker. Wat eten we?’ ‘Neeeee, wij gaan eten. Jij eet thuis’. Zoiets is in de Marokkaanse cultuur echt not done. Een gast moet je juist het meeste eten geven. Anders ben je een slechte gastheer. Maar ik ken die vrouw; zij is helemaal niet slecht. Ze vroeg me juist altijd mee naar de dierentuin of naar de Efteling. Echt leuke mensen, maar je krijgt nu eenmaal heel snel afstand als je niet de moeite neemt elkaar te leren kennen.”

Touzani probeert met initiatieven zoals FC Straat de jeugd in beweging te krijgen.

Touzani kreeg die waardevolle les al vroeg mee van zijn opa, die zich vanuit Marokko in Rotterdam vestigde en de keuze had om in een wijk te gaan wonen met arbeidsmigranten of in een volledig Nederlandse wijk. “Hij heeft toen heel dapper samen met twee andere gezinnen gekozen om niet voor de makkelijkste weg te gaan. Ik ben dus opgegroeid met verbinden. Er waren ook Surinaamse en Turkse gezinnen en zo was mijn klas ook. Een mix van van alles. De juffrouw zat in een rolstoel en we hadden kinderen van alle achtergronden.” Uiteraard werd er ook volop gevoetbald en daarmee beschrijft Touzani zijn eigen ideaalbeeld voor de toekomst. In de coronatijd heeft hij zijn eigen voetbalclub opgericht, waar ieder kind gratis lid van kan worden: FC Straat. “Kinderen vroegen mij jarenlang bij welke club ik voetbalde en ik zei altijd voor de grap FC Straat. Dat begon een dingetje te worden en vorig jaar heb ik besloten dat ik daar echt iets mee moet gaan doen. Er is geen land ter wereld met zo veel voetbalpleintjes als in Nederland, maar die pleintjes zijn wel leeg.”

In ‘zijn’ tijd was dat volgens Touzani wel anders. “Toen moest je een uur langs de kant wachten als je een potje verloor. Ik speelde vaak tegen oudere gasten en als ik dan door een trucje de bal verloor, kreeg ik dat van iedereen te horen. Daar word je uiteindelijk beter van en ik hoop echt we dat in de toekomst weer te zien krijgen.” Van zijn club kan iedereen lid worden die een bal heeft en lekker buiten wil gaan voetballen. Zij krijgen op de website diverse video’s te zien en voor de periode na corona staan er al diverse toernooien en evenementen gepland. “Ik droom van volle pleintjes waarop heel veel werelden bij elkaar komen. Dan zie ik naast voetballers ook moeders samen brood smeren, rappers hun eerste lines spitten en ga zo maar door.” De bal die mensen bijeen brengt. Het is de visie van de door zijn geloof gestuurde Touzani in een notendop. “Ik zeg altijd dat ik iets tastbaars achter wil laten en ik zou echt heel trots zijn als FC Straat een platform wordt waar mensen nieuwe dingen ontwikkelen en elkaar inspireren. Nu zijn we al de grootste club van Nederland en we zijn nog niet eens echt begonnen. Ik hoop echt dat we dit heel succesvol kunnen maken. Dat zou de kers op de taart zijn voor mijn carrière.”

Ronaldo

Touzani hoopt kinderen met zijn project het gevoel te geven dat iedereen erbij hoort en ze daarmee het benodigde zelfvertrouwen te geven wat nodig is om hun dromen na te jagen. “Zo ben ik er zelf ooit in geslaagd om een item te maken met Cristiano Ronaldo.” Die video is meer dan zestien miljoen keer bekeken en betekende voor Touzani de doorbraak bij het internationale publiek. “Eigenlijk mocht ik in eerste instantie maar één vraag stellen op een persconferentie van zijn sponsor Nike. Daar heb ik ‘nee’ tegen gezegd, omdat ik dat niet de manier vond waarop ik mijn idool wilde ontmoeten. Wekenlang hoorde ik niets, maar toen hoorde ik opeens dat de plannen gewijzigd waren. Ik mocht een video met hem opnemen, kreeg de kans op een normaal gesprek en dat terwijl die man een programma heeft waar je U tegen zegt. Ik ben er dus best wel trots dat ik ‘nee’ heb durven zeggen tegen het voorstel van Nike en daar uiteindelijk een mooi item met Ronaldo voor terug heb gekregen.”

Wat Touzani betreft is de Portugees momenteel de beste voetballer ter wereld. “Ik heb meer met spelers dan met clubs. Tot mijn twaalfde was ik wel voor Feyenoord omdat twee neven ook fan waren, maar ik was er nooit op die manier mee bezig. Ik juichte voor spelers en was als kind helemaal gek van Ronaldo Luís Nazário de Lima”, verhaalt de Rotterdammer. “Ik was te jong om mee te krijgen wat hij bij PSV deed, maar ik werd fan van Barcelona omdat hij daar speelde. Toen hij naar Inter ging, werd ik voor Inter en later ook voor Real. Zo ging dat bij mij. Toch bleef Barcelona altijd wel een beetje hangen en mijn neven vroegen wat ik zou doen als Barcelona tegen Feyenoord moest spelen. ‘Allebei goed, toch?’ reageerde ik. ‘Nee, je moet kiezen’, zeiden ze. Toen ik aangaf dat ik dan voor Barcelona was vanwege Ronaldo, noemden ze mij een nepsupporter. ‘Okee, dan ben ik geen supporter meer van Feyenoord’. Zo ben ik eruit gestapt, haha.”

Touzani heeft in Nederland dus geen clubvoorkeur en dat scheelt volgens hem ‘veel gedoe’ bij zijn werkzaamheden. “Ik krijg geen negatieve reacties van andere clubs omdat ik echt alleen om spelers geef”, legt hij uit. “Nu is Cristiano mijn favoriet. Ik ben dus nog steeds fan van een Ronaldo, lekker makkelijk, haha. Niet vanwege dat filmpje, maar omdat hij echt by far de beste is. Kijk, je kan Messi niet zijn, omdat hij buitenaardse dingen doet. Dat kan je niet trainen. Ronaldo heeft zijn prestaties juist neergezet door keihard te werken. Ruud van Nistelrooij heeft mij ooit verteld dat Ronaldo op zijn eerste training bij Manchester United zei dat hij de beste speler ter wereld zou worden en het is hem nog gelukt ook. Hij is een rolmodel”, vindt Touzani. “Mensen kunnen zeggen dat het alleen om voetbal gaat, maar voor mij niet. Ik kan me geen interviews van Messi herinneren en wel van Ronaldo. Heb je gehoord hoe hij het hele team van Juventus fit houdt? Bij Real Madrid heeft hij dat jarenlang gedaan. Al die spelers waren machines. Ramos, Modric, Benzema, Kroos, Marcelo. Allemaal werden ze dertig procent fitter door de aanwezigheid van Ronaldo”, verzekert Touzani.

“Voetballend is hij misschien net ietsje minder dan Messi, maar als je heel het team van Real Madrid beter maakt en vier keer de Champions League wint, terwijl je met Portugal het EK pakt, dan ben je een hele grote meneer. Dan kan je als Messi in je eentje misschien meer talent hebben en groter zijn, maar voor mij is het Ronaldo”, besluit Touzani, die in de toekomst nog dolgraag een video wil opnemen met andere wereldsterren als Zlatan Ibrahimovic en Neymar. “Ik denk dat het ooit wel goed gaat komen, maar het moment moet goed zijn. Ik kan niet zomaar even opbellen en zeggen dat ik een filmpje wil maken met Zlatan. Daarin moet je niets forceren”, verzekert de 34-jarige balkunstenaar. “Soms gaat het gelukkig ook makkelijker. Toen Aubameyang nog bij Dortmund speelde, stuurde ik hem ooit een berichtje dat ik in de stad was. Ik wist dat hij me volgde op Instagram en hij wilde gelijk meewerken. Hetzelfde deed ik bij Nigel de Jong, die me gelijk voorstelde aan allerlei andere gasten van Manchester City en Ouasim Bouy regelde ooit voor me dat ik naar de training van Juventus mocht om daar met al die toppers te spreken. Daar stonden zelfs de mannen van hun sponsor adidas van te kijken, haha. Dat zijn mooie dingen om mee te maken en ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheden die ik krijg.”

Kopstukken is te zien op het YouTube-kanaal van Voetbalzone en te beluisteren via o.a. Spotify!

‘De vrouw van Manolev vroeg me: ‘Waarom maken jullie mijn man zo kapot?’’

Lees artikel