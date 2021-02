‘Senesi is de beste centrumverdediger die momenteel in Nederland rondloopt’

Maandag, 1 februari 2021 om 07:56 • Yanick Vos • Laatste update: 08:25

Marcos Senesi heeft zondag veel indruk gemaakt op Kees Kist in de topper tussen Feyenoord en PSV. De Rotterdammers wonnen met 3-1 en de Argentijnse centrumverdediger groeide uit tot een van de uitblinkers op het veld. Kist vindt hem momenteel de beste centrumverdediger van de Eredivisie, terwijl hij in De Telegraaf ook lovend spreekt over Ajax-keeper André Onana en Daley Blind over hun optreden tegen AZ (0-3 winst).

Senesi speelde met zijn verdedigende acties een belangrijke rol in de overwinning van Feyenoord. “Senesi is de beste centrumverdediger die momenteel op de Nederlandse velden rondloopt. Hij ziet van tevoren waar de bal komt en grijpt dan meedogenloos in. Hij zoekt het randje op en test uit tot welk punt de scheidsrechter het toelaat. Ik houd van die mentaliteit. Dit is precies het type speler dat AZ momenteel mist”, aldus Kist, oud-aanvaller van onder meer AZ en Paris Saint-Germain.

In de wedstrijd tussen AZ en Ajax zag hij Onana uitblinken. De Kameroense sluitpost had een paar knappe reddingen in huis waarmee hij tegendoelpunten voorkwam voor het team van Erik ten Hag. “Bij de grote kopkansen voor Albert Gudmundsson had hij een geweldige reflex in huis. Voor mij is het klip en klaar dat Onana de beste doelman in de Eredivisie is”, zegt Kist, die Daley Blind bestempelt als uitblinker van de complete speelronde. De Oranje-international speelde bij afwezigheid van de geblesseerde Nicolás Tagliafico op de linksbackpositie in Alkmaar en deed dat naar behoren.

“Ik heb zo van Blind genoten”, aldus Kist over de Ajacied. “Wat een complete voetballer is dat. Tegen AZ had Erik ten Hag hem weer op de linkerflank nodig en alles verliep daar heel soepel. Blind kan alle wensen van een trainer zo invullen. Verdedigend is hij heel solide en hij verzorgde het voorbereidende werk bij meerdere goals van Ajax.” Blind geeft in de krant aan dat hij zelf ook tevreden is over de manier waarop hij speelde: “Lisandro Martínez heeft het in het bekerduel goed gedaan, links centraal, en de trainer vroeg me of ik het op linksback wilde invullen. Ik denk dat het goed is gelukt. Het is geen probleem om daar te spelen, ook met het oog op het Nederlands elftal.”

Elftal van de Week van Kees Kist: Onana (Ajax); Geertruida (Feyenoord), Bazoer (Vitesse), Senesi (Feyenoord), Blind (Ajax); Pröpper (Heracles Almelo), Van de Streek (FC Utrecht), Klaassen (Ajax); Berghuis (Feyenoord), Burgzorg (Heracles Almelo), Misidjan (PEC Zwolle).