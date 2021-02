‘Berghuis vroeg in gesprek met Advocaat om wijziging in opstelling Feyenoord’

Zondag, 31 januari 2021

Feyenoord won zondag met 3-1 van PSV, maar volgens Pierre van Hooijdonk 'rommelt' het nog steeds bij de club. Vrijdag voerde aanvoerder Steven Berghuis een gesprek met trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen en daarin werden enkele irritaties en meningsverschillen besproken. Tot dusver was bekend dat Berghuis zijn frustratie uitte over uitspraken die Dick Advocaat deze week deed na de nederlaag tegen AZ (2-3), maar volgens Van Hooijdonk kwam ook de opstelling ter sprake.

De spelersgroep zou bij monde van Berghuis hebben gepleit voor een wijziging in het hart van de verdediging. Eric Botteghin moest een basisplek krijgen, zo vond de spelersgroep volgens Van Hooijdonk. De Braziliaan vormde tegen PSV een centraal duo Marcos Senesi en had daarmee zijn eerste basisplek in de Eredivisie sinds 23 december (3-0 zege op sc Heerenveen). "De aandacht gaat vaak uit naar de aanvallers en die waren ook dodelijk effectief, maar ik vond Botteghin erg goed", reageert Van Hooijdonk bij Studio Voetbal op zijn optreden. "Het doordekken, zijn tackles met ziel en zaligheid... Hij was een stille kracht, maar een heel bruikbare in de strijd die Advocaat wilde voeren."

"Het was een gouden zet van Advocaat. Maar het frappante was dat de spelers in hét gesprek, dat via Berghuis is gevoerd met Advocaat en Arnesen, hebben aangegeven dat ze achterin met Botteghin willen spelen", beweert de voormalig aanvaller van Feyenoord tijdens het praatprogramma. "En dat snap ik ook wel. Botteghin spreekt Nederlands, kan leiding geven, kan de backs aansturen én, en dat is misschien nog veel belangrijker, de middenvelders coachen die voor hem staan. Dat is met Senesi en Spajic helemaal niet het geval geweest, waardoor je een elftal kreeg dat op twee gedachten hinkte."

De meningsverschillen tussen Advocaat en de spelersgroep betreffen niet alleen de keuzes in de opstelling. Berghuis zei na de overwinning op PSV dat hij graag ziet dat er meer gebruik wordt gemaakt van videobeelden door de technische staf. "Ik denk dat je goed kunt laten zien wat wij nu goed doen en waardoor we zo'n wedstrijd wél naar ons toetrekken: welke looplijnen we nu wel maken, welke sprints we nu wel maken, welke goede ballen we nu wel geven... Als je dat te zien krijgt, met je eigen ogen, krijg je daar een gevoel en een geloof bij. Ik denk dat dat de manier is", gaf hij aan bij de NOS.

Van Hooijdonk noemt het 'raar' dat er anno 2021 niet of nauwelijks met videobeelden gewerkt zou worden. "Dick is old school, met alle respect. Niemand zegt daar iets van, omdat Dick goed ligt bij de media, maar zijn assistenten zijn ook old school. De spelers willen stappen maken, nieuwe trainingsmethoden zien en handvatten aangereikt krijgen. Ze vinden het te ouderwets", geeft hij aan. "Wat natuurlijk meespeelde in de groep, is dat Dick won. En als er verloren werd, dan hadden de spelers het gedaan. Als je dan spelers publiekelijk gaat schofferen, zoals Dick heeft gedaan met Bozeník en Pratto, je trainingsmethoden niet up-to-date zijn, en je tekort komt als je tegen een 4-4-2-formatie speelt, dan krijg je spelers die aangeven dat hij even rustig aan moet doen en eerst de tactiek op orde moet hebben."

"Het is eigenlijk een gebrek aan tactisch vermogen", reageert Ibrahim Afellay op het vermeende onvermogen van Advocaat om met videobeelden te werken. "Als je dat vermogen niet hebt, dan zorg je dat je assistenten hebt die dat werk overnemen. Je moet een beetje met je tijd meegaan. Het is niet verkeerd om old school te zijn, maar dan moet je wel assistenten hebben die een beetje in de koppies van de jongens kunnen kijken." Ook Theo Janssen snapt dat een deel van de selectie behoefte heeft aan het gebruik van videoanalyses. "Advocaat heeft in het begin wel gezorgd dat de resultaten goed zijn. Dan is het ook veel moeilijker voor een speler om er iets over te zeggen. De laatste tijd zijn de resultaten wat minder en hoor je deze geluiden. Jonge spelers hebben behoefte aan beelden en aan duidelijkheid."