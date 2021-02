Driessen geschokt: ‘Ongelooflijk, een Duitser die het na 80 minuten opgeeft’

Zondag, 31 januari 2021 om 23:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:08

Roger Schmidt had in de slotfase van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV (3-1) geen vertrouwen meer in een goed resultaat voor zijn ploeg, zo denkt Valentijn Driessen. De trainer van PSV besloot om linksback Philipp Max twaalf minuten voor tijd te vervangen door Yorbe Vertessen en die wissel was volgens Driessen tekenend voor het gebrek aan strijdkracht bij PSV. In de ogen van Driessen was Max de beste speler aan Eindhovense zijde.

Een vrije trap van Max resulteerde kort na rust in een rake kopbal van Ibrahim Sangaré, die daarmee het laatste doelpunt van de wedstrijd maakte. Na iets meer dan een uur spelen bereidde Max nog een goede kans voor Donyell Malen voor. "En toen kwam meneer Schmidt natuurlijk weer tevoorschijn en die haalde gewoon zijn beste man eraf", zegt Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, in een video-item van de krant. Hij begreep niets van de keuze om Max te wisselen voor Vertessen.

"Max of deze jongen is natuurlijk een heel groot verschil", stipt Driessen aan. "Deze jongen speelde ook nog in de punt van de aanval. Maar Max was de gevaarlijkste man. En dat geloof je niet, een Duitser die het gewoon na 80 minuten opgeeft. Die dus eigenlijk zijn beste speler van het veld haalt..." Na de wissel stichtte PSV nog maar weinig gevaar, merkt de journalist op. "Op het moment dat je Max eraf haalt, zeg je in feite van: 'We geven het op. We geloven er niet meer in.' Want dat is de man van de assists, ook met vrije trappen en corners. Dit is de eerste Duitser die niet tot het gaatje gaat."

Dat Feyenoord de wedstrijd in de eerste helft zo eenvoudig naar zich toe kon trekken, noemt Driessen 'ongelooflijk'. Bij rust leidde de ploeg van Dick Advocaat met 3-0. "PSV wist hoe Feyenoord uit de startblokken zou komen, ze wisten het spel van Feyenoord. Dan moet je wel zorgen dat je het achterin dicht houdt op het moment dat Feyenoord aan de bal komt. Ze hebben volgens mij vier keer tussen de palen geschoten in de eerste helft en drie goals gemaakt. Dat kun je jezelf kwalijk nemen, want Feyenoord speelde voor de rest helemaal niet zo bijzonder. Je zag echt dat ze na die 3-1 snakten naar het einde."