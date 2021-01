Quincy Promes sprak achter de rug van Ajax om met Spartak Moskou

Zaterdag, 30 januari 2021 om 06:54 • Laatste update: 06:57

Quincy Promes heeft achter de rug van Ajax om gesproken met Spartak Moskou over een eventuele terugkeer, zo vertelt Mike Verweij in een podcast van De Telegraaf. De clubleiding van de Amsterdammers had toen nog niet met de Russische club gesproken, maar inmiddels is er wel contact geweest tussen beide clubs. Wanneer Promes een transfer wil maken, moet dat volgens de Ajax-watcher voor aanstaande zondag gebeuren.

Promes wordt al weken in verband gebracht met een terugkeer naar de club waar hij van 2014 tot aan medio 2018 grote indruk maakte. “Er is iets heel geks aan de hand. Ajax en Spartak waren nog niet in gesprek, maar vrijdag is er wel contact geweest”, aldus Verweij. “Achter de rug van Ajax om was Promes wel in gesprek met Spartak. Ajax heeft als standpunt: als hij weg wil, dan gaat hij maar. Maar wel voor de juiste prijs. Die bepaalt Ajax, niet Promes.”

Ajax heeft er volgens Verweij geen problemen mee dat Promes de clubleiding niet informeerde over zijn gesprekken met Spartak Moskou. “Ze vinden het bij Ajax niet zo erg, die vrijheid hebben ze. Officieel moet je toestemming hebben, maar Overmars is daar niet heel strikt in”, zegt hij. Ondanks dat in Rusland de transfermarkt langer open is dan in Nederland, zal Promes zijn transfer voor zondag moeten afronden als hij naar Spartak Moskou wil. “Dan kan Ajax anticiperen.” De Nederlandse transfermarkt sluit net als veel Europese competities op 1 februari.

Als Promes deze week nog vertrekt, wil directeur voetbalzaken nog een buitenspeler aantrekken. “Ze hebben bij Ödegaard gevraagd hoe zijn situatie is. Die zou naar Real Sociedad gaan, zo was toen het verhaal. Dat bleek al heel snel onhaalbaar voor Ajax.” Inmiddels heeft de Noor getekend bij Arsenal, dat hem tot aan het einde van het seizoen huurt van Real Madrid. “Nu richten ze zich op een buitenspeler en er worden meerdere namen genoemd, maar dat gaat pas spelen als Promes weg is.”

Welke buitenspelers in beeld zijn bij Ajax laat Verweij niet los. “Als ik nu vijf namen ga noemen, dan word ik afgerekend op de vier namen die het niet worden. En misschien wel alle vijf. Als ik het zeker weet dan schrijf ik het.” Ajax nam de 29-jarige Promes in de zomer van 2019 voor een bedrag van 15,7 miljoen euro over van Sevilla. Middels bonussen kan de transfersom nog oplopen naar maximaal 17,2 miljoen euro.