Liverpool schudt frustratie van zich af en boekt eerste competitiezege van 2021

Donderdag, 28 januari 2021 om 22:56 • Yanick Vos • Laatste update: 22:58

Liverpool heeft donderdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur de eerste overwinning in de Premier League van 2021 geboekt. Het team van manager Jürgen Klopp won geen competitiewedstrijd meer sinds 19 december, toen Crystal Palace met 0-7 opzij werd gezet. Na een serie van vijf duels zonder overwinning in alle competities en 482 minuten zonder doelpunt in de Premier League, werd in Londen het Tottenham van José Mourinho met 1-3 opzij gezet.

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud toen Heung-Min Son een doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel. Na een sterke aanval door de as was het Harry Kane die de Zuid-Koreaanse aanvaller met een steekbal voor Alisson Becker zette. Son rondde beheerst af, maar na ingrijpen van de VAR ging het feestje voor Tottenham niet door. Op het moment dat Son door Kane werd weggestoken stond hij centimeters buitenspel. Een minuut eerder liet Sadio Mané een enorme kans liggen om de score te openen. Oog in oog met Hugo Lloris faalde de Senegalese aanvaller door naast te schieten. Na een flitsende openingsfase kreeg Liverpool de wedstrijd wat meer onder controle, al oogde het team van manager José Mourinho bij vlagen dreigend. Son dook een paar keer op voor de neus van Alisson, maar kon niet scoren.

Aan de kant van Liverpool was Mané in de eerste helft verreweg de gevaarlijkste speler. Hij was echter telkens ongelukkig in de afronding. In de 35ste minuut leek hij te gaan scoren, maar vlak voordat hij kon uithaalde greep Tottenham-verdediger Joe Rodon in met een geweldige sliding. The Reds waren nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt en kregen in blessuretijd loon naar werken. Jordan Henderson had een fraaie pass op Mané aan de linkerflank in huis, die scherp voorgaf op Firmino: 0-1. Eric Dier leek nog in te kunnen grijpen, maar door miscommunicatie met Hugo Lloris kon het tegendoelpunt niet voorkomen worden. Met zijn goal maakte Firmino een einde aan een ongekende doelpuntendroogte van 482 minuten. Liverpool had voor het laatst gescoord op 27 december tegen West Bromwich Albion.

Net als in de eerste helft waren er volop kansen aan het begin van de tweede helft. Binnen anderhalve minuut na de aftrap voor het tweede bedrijf moest Lloris weer vissen. De Franse keeper had in eerste instantie nog wel een antwoord op een inzet van Mané in de verre hoek, maar in de rebound was Trent Alexander-Arnold er als de kippen bij om de 0-2 tegen de touwen te werken. Het antwoord van de thuisploeg liet overigens niet lang op zich wachten. Twee minuten later lag de bal namelijk aan de andere kant van het veld in het doel. Steven Bergwijn, die vanuit de basis startte en de wedstrijd uitspeelde, legde af op Pierre-Emile Höjbjerg, die op zijn beurt hard uithaalde in de verre hoek: 1-2. Met de aansluitingstreffer op zak was de spanning even terug, maar niet voor lang. De beste kansen waren namelijk voor Liverpool. Een paar minuten na de treffer van Höjbjerg ging Mohammed Salah alleen af op Lloris en dacht hij voor de 1-3 te tekenen. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd omdat Thiago Alcántara even daarvoor hands maakte.

Mourinho haalde opgelucht adem door het ingrijpen van de VAR, maar even later was het alsnog raak voor de bezoekers. Een voorzet vanaf de rechterflank werd volledig verkeerd ingeschat door Rodon. Mané dook op in zijn rug en drukte van dichtbij af. Met een marge van twee kwam Liverpool in het restant van de wedstrijd niet meer in de problemen. Tottenham kon in aanvallend opzicht weinig meer uitrichten, mede doordat Harry Kane het veld al had verlaten. De aanvaller raakte in de eerste helft geblesseerd aan zijn enkel en kwam na rust niet meer terug. Zonder de Engels international in de ploeg konden the Spurs niet meer gevaarlijk worden en gaan de drie punten mee naar Anfield. Door de zege komt Liverpool op 37 punten en klimt het naar de vierde plaats in de Premier League. Enige smet op de zege is de blessure van Joël Matip, waardoor de zorgen in verdedigend opzicht groter worden voor Klopp.