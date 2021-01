Openlijke flirt met Messi wekt grote ergernis: ‘Ze hadden ook kunnen zwijgen’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 09:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:17

Ronald Koeman haalt doorgaans zijn schouders op als hem wordt gevraagd naar de toekomst van Lionel Messi bij Barcelona. De Argentijnse spelmaker beschikt over een aflopend contract in het Camp Nou en de geruchten over een vertrek blijven hardnekkig aanhouden. Presidentskandidaat Joan Laporta echter kan zijn ergernis over de geruchten rondom Messi maar moeilijk verbergen. Met name de interesse van PSG is hem een doorn in het oog.

Leonardo, technisch directeur van Paris Saint-Germain, stak vorige week in een interview met France Football niet onder stoelen of banken dat Messi op de radar in Parijs is verschenen. "Grote spelers zoals Messi staan bij PSG áltijd op een lijst. Het is nu nog niet de tijd om erover te praten of om erover te dromen. Vier maanden in voetbal voelt als een eeuwigheid. Maar we schuiven graag aan bij de grote tafel van geïnteresseerden. We zijn nog niet aangeschoven, maar we hebben wel alvast een stoeltje gereserveerd." Trainer Maurico Pochettino zei vorige week dat hij zich liever niet openlijk uitlaat over de nabije toekomst van Messi.

De woorden van Leonardo zijn slecht gevallen bij Laporta, die binnenkort een gooi doet naar het voorzitterschap bij Barcelona. "Ik heb gelezen over de grote verliezen die PSG heeft geleden en dat ze afgelopen zomer weinig aankopen konden doen", foeterde de presidentskandidaat in gesprek met TVE. "Wij proberen altijd respectvol te zijn en vragen PSG om hetzelfde te doen. Ze moeten daar niet proberen om ons te destabiliseren", aldus Laporta, die de timing van het interview van Leonardo erg slecht vindt. "Ik denk niet dat het eerlijk is om dan over een speler van een andere club openlijk te praten. Ze hadden ook gewoon kunnen zwijgen. Als PSG echt een voorbeeldclub wil zijn, zou het zich niet bezig moeten houden met dit soort dingen."

Laporta, die er alles aan doet om Messi een nieuw contract te bezorgen, werd maandag geconfronteerd met bijzonder slecht nieuws. Barcelona sloot het seizoen 2019/20 met een totale schuld van 1,173 miljard euro. Een groot deel van dat bedrag komt voort uit de transferschulden; in totaal bijna 323 miljoen euro, waarvan ruim 126 miljoen euro op de korte termijn afgelost moet worden. Voor de uitgaande transfers is er ook nog een aantal clubs dat bij de Catalanen in het krijt staat; op de korte termijn moet er nog 46 miljoen euro binnenstromen. Ajax bijvoorbeeld ontvangt nog 64 miljoen euro voor de transfer van Frenkie de Jong in 2019.

Koeman liet zich vorige week op een persmoment niet uit de tent lokken na een vraag over de toekomst van Messi. "Als ze mij vragen of ik interesse heb in Neymar en Kylian Mbappé, dan zeg ik 'ja'. Het is dus dezelfde situatie", verklaarde Koeman vorige week woensdag op een persbijeenkomst in aanloop naar bekerduel met Cornellà van donderdagavond. "We weten niet wat er met Messi gaat gebeuren in de komende maanden en ik kan er verder dus ook niets over zeggen. Ik weet alleen dat we hier bezig zijn met het samenstellen van een zo sterk mogelijke selectie."

