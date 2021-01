Koeman noemt Neymar en Mbappé na vraag over Messi: ‘Dan zeg ik 'ja''

Woensdag, 20 januari 2021 om 13:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:24

Ronald Koeman kan niet zoveel met de vragen over de toekomst van Lionel Messi bij Barcelona. De Argentijnse spelmaker is reeds in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain en Manchester City, wat voeding geeft aan de geruchten over een zomers vertrek uit het Camp Nou. Koeman draait de situatie om en trekt een vergelijking met de sterspelers van PSG.

"Als ze mij vragen of ik interesse heb in Neymar en Kylian Mbappé, dan zeg ik 'ja'. Het is dus dezelfde situatie", verklaart Koeman woensdagmiddag op een persbijeenkomst in aanloop naar bekerduel met Cornellà van donderdagavond. "We weten niet wat er met Messi gaat gebeuren in de komende maanden en ik kan er verder dus ook niets over zeggen. Ik weet alleen dat we hier bezig zijn met het samenstellen van een zo sterk mogelijke selectie." Messi is ondanks zijn schorsing van twee wedstrijden niet erg somber, zo heeft Koeman geconstateerd. "Hij traint met veel enthousiasme en ik heb niets vreemds aan hem gemerkt."

Messi is door de Spaanse voetbalbond voor twee wedstrijden geschorst vanwege zijn duw richting Asier Villalibre in de finale van de Supercopa de España tegen Athletic Club (2-3) van zondagavond. "De club heeft inmiddels beroep aangetekend en we zullen dus moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Er wordt gezocht naar een manier om Messi vrij te pleiten en hopelijk wordt de schorsing geschrapt. Gebeurt dat niet, dan zullen we het twee wedstrijden zonder Leo moeten doen."

Barcelona gaat in beroep tegen eerste rode kaart ooit van Lionel Messi

De rode kaart van afgelopen zondag levert de aanvaller van Barcelona een schorsing van twee duels op. Lees artikel

De situatie rondom Messi kwam eerder deze woensdag ook ter sprake in Parijs, waar PSG-trainer Mauricio Pochettino de laatste stand van zaken besprak. "Ik wil niet over Messi praten, want alles wat ik zeg kan een zeer grote impact hebben. Van de buitenkant zien wij niet wat er intern bij Barcelona allemaal gebeurt", aldus de coach, die hoopt dat Mbappé voor de club behouden blijft. "Welke trainer wil niet met Mbappé werken? Hij is in ieder geval gelukkig bij deze club", zo klonk het in de Franse media. De aanvaller beschikt over een contract tot 2022 bij PSG, al lijkt het er niet op dat hij zijn verbintenis ook uitdient. Real Madrid lijkt komende zomer ver te willen gaan om hem naar Spanje te halen.

Koeman kan naast Messi voorlopig ook niet beschikken over Sergiño Dest. De rechtsback kampt met een spierblessure aan het rechterdijbeen. "Dest zal er morgen (donderdag, red.) niet bijzijn vanwege klachten. Ik denk dat hij zondag tegen Elche ook niet kan spelen, maar dat moeten we nog bekijken", aldus Koeman, die ook nog kort ingaat op de vermeende interesse van Barcelona in Manchester City-verdediger Eric García. "Daar weet ik verder weinig van. Er is vanmiddag (woensdag, red.) een vergadering over. Ik ga niet over het financiële gedeelte bij aankopen. Mocht de club zijn komst niet haalbaar achten, dan gaan we gewoon verder met de spelers die we al hebben", aldus Koeman.