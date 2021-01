Van der Vaart: ‘Als je gaat zeggen dat dit twintig miljoen euro waard is...’

Maandag, 25 januari 2021 om 09:10 • Chris Meijer

De Telegraaf meldde vorige week dat Marcos Senesi de komende tijd gevolgd wordt ‘vanuit Milaan tot Madrid’ en dat Feyenoord hem voor meer dan achttien miljoen euro denkt te kunnen gaan verkopen. Rafael van der Vaart is in het programma Studio Voetbal van de NOS echter minder positief over de Argentijnse centrumverdediger en denkt dat hij maximaal tien miljoen euro kan opbrengen. “Dan zou ik hem zelf wegbrengen”, geeft de oud-middenvelder te kennen.

“Na die goal van Gravenberch, die je veel korter moet dekken als je echt goed bent, speelde hij tegen Ajax een prima wedstrijd. Maar als je gaat zeggen dat dit twintig miljoen euro waard is én in de belangstelling van Real Madrid staat... Nou, daar geloof ik helemaal niks van”, zo begint Van der Vaart zijn analyse over Senesi. Feyenoord nam de 23-jarige centrumverdediger anderhalf jaar geleden voor 6,2 miljoen euro over van San Lorenzo. Senesi speelde voorlopig 49 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

“Eigenlijk komt hij in alles tekort. Een prima verdediger, maar ga nu niet roepen dat Real Madrid geïnteresseerd is. Dat doet zijn zaakwaarnemer waarschijnlijk gewoon zelf. En ook nog eens tussen de 25 en 30 miljoen”, vervolgt de 109-voudig Oranje-international. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af wat voor bedrag Senesi dan wel moet opleveren. “Niks. Tien miljoen. Weet je waarom? Omdat hij Argentijns international is. Zuid-Amerikaanse verdedigers vinden clubs wel interessant.”

“Het is een prima verdediger als zijn backs hem niet in de steek laten en de andere centrale altijd blijft. Komt hij in wat grotere ruimtes, dan trekt hij het niet. Daar is hij niet snel genoeg voor”, vervolgt Pierre van Hooijdonk, waarmee hij mede wijst op de met 2-3 verloren thuiswedstrijd van Feyenoord tegen AZ van afgelopen zondag. “Je ziet dat wanneer hij één-tegen-één komt te spelen, hij niet echt keuzes hoeft te maken”, zo haakt Theo Janssen in. “Als hij verantwoordelijk is voor één man, gaat het wel. Zodra hij keuzes moet maken en in ruimte komt te spelen, zie je dat hij beperkt is. Tien miljoen is denk een goede prijs voor hem, ja.”