Advocaat fel na vraag over Haller: ‘Dit soort vragen ga je toch niet stellen?’

Vrijdag, 22 januari 2021 om 15:17 • Laatste update: 15:37

Feyenoord nam Lucas Pratto begin deze maand over van River Plate, maar de 32-jarige Argentijnse spits maakt voorlopig nog geen onuitwisbare indruk bij de Rotterdammers. Tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AZ is Pratto onderwerp van gesprek. NOS-verslaggever Arman Avsaroglu trekt de vergelijking met de door Ajax aangetrokken Sébastien Haller, maar daar is Feyenoord-trainer Dick Advocaat niet van gediend.

“Of Jörgensen in de basis gaat staan? Dat heb ik nog net besloten, dan doe ik zondag pas”, zo begint Advocaat als de spitspositie ter sprake komt. Nicolai Jörgensen was vorige week zondag basisspeler in de uitwedstrijd tegen Ajax (1-0 nederlaag), maar verder stond Pratto tot dusver ieder duel na de winterstop aan de aftrap. Er wordt tijdens de persconferentie gesuggereerd dat Jörgensen in ieder geval beter is gaan spelen sinds de komst van Pratto, aangezien hij tegen Ajax een goede indruk achter liet.

“Dat moeten we nog even afwachten. Hij heeft één wedstrijd goed gespeeld, ik wil het eventueel op een langere termijn zien. We moeten Pratto niet meteen neerhalen. Die jongen is twee weken geleden gekomen, heeft een huis gezocht en allerlei dingen gedaan. Hij heeft pas een aantal keer meegetraind, dan kan je niet meteen verwachten dat hij de sterren van de hemel speelt”, reageert Advocaat. Avsaroglu werpt op dat Haller in zijn eerste vier wedstrijden voor Ajax reeds een doelpunt en drie assists verzorgde.

“Daar gaan we het toch niet over hebben? Dit soort vragen ga je toch niet stellen? De ene speler kost 22 miljoen en de ander 4,5 ton. Dat slaat dus nergens op. Je gaat dat toch niet vergelijken? Goedkopere spelers zijn normaal gesproken kwalitatief minder, toch? Als je twintig keer zoveel kost... Als Pratto al waarde heeft ten opzichte van Jörgensen, doet hij het goed”, zo luidt de venijnige reactie van Advocaat. “Ik bekijk het per wedstrijd. Althans, dat was ik wel van plan. We hebben gezien dat Nico met drie wedstrijden in een week problemen heeft, dus daar kunnen we nu mooi iemand anders neerzetten.”

“Ik zal morgen even met Pratto praten, Petrovic spreekt de taal. Ik ben niet iemand die na twee weken met hem in gesprek gaat. De spelers moeten het op de training en in de wedstrijden laten zien. De spelers kunnen altijd bij me komen, de deur staat altijd open. Maar ik ga niet uit mezelf hele gesprekken voeren met spelers”, vervolgt de trainer van Feyenoord, dat het zondag opneemt tegen AZ. De nieuwe trainer van Feyenoord, Arne Slot, was tot december werkzaam in Alkmaar, maar Advocaat heeft hem niet gebeld.

“Nee hoor, dat vind ik niet nodig. Ik ken AZ zelf ook heel goed, daar hoef ik niemand voor te bellen. Dat heeft niks met eergevoel te maken, maar je ziet die ploeg zo vaak spelen: dan weet je wel wat de kwaliteiten van AZ zijn. Arne heeft mij zelf ook niet gebeld, hij is een verstandige jongen en blijft nu even op de achtergrond. Dat doet hij goed”, stelt Advocaat. De oefenmeester weigert erin mee te gaan dat AZ momenteel verder is dan Feyenoord. “Ik heb het op de ranglijst nog niet kunnen zien. Dat is toch bepalend? Dat ze het goed doen, dat ben ik met jullie eens. Maar ze moeten nu niet gaan zeggen dat ze al boven ons staan, want dat staan ze niet.”