Feyenoord begint met drie wijzigingen aan wedstrijd tegen Heracles

Woensdag, 20 januari 2021 om 17:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:36

De opstelling van Feyenoord voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo in de TOTO KNVB Beker is bekend. Dick Advocaat heeft een basisplaats ingeruimd voor Orkun Kökcü, die op 13 december voor het laatst in actie kwam. Bovendien staan Luis Sinisterra en Lucas Pratto in de basis. Robert Bozeník is terug van een voetblessure en behoort voor het eerst sinds 4 oktober weer tot de wedstrijdselectie, maar begint op de bank. Het duel tussen Feyenoord en Heracles begint om 18.45 uur in De Kuip.

Kökçü is hersteld van een enkelblessure die hem sinds half december aan de kant hield. Hij behoorde zondag al tot de wedstrijdselectie voor het verloren duel met Ajax (1-0), maar bleef toen op de bank zitten. Dinsdag kondigde Advocaat op de persconferentie echter al aan dat de jongeling in de basis zou staan in het bekerduel, waardoor Mark Diemers naar de bank verhuist. Hij voegde eraan toe dat er wellicht nog een wijziging zal plaatsvinden in de basisopstelling.

In werkelijkheid is er sprake van twee wijzigingen. Sinisterra begint in de voorhoede in plaats van Ridgeciano Haps, terwijl Pratto de plek van Nicolai Jörgensen in de spits inneemt. Tegen Ajax maakten Sinisterra en Pratto hun opwachting als invaller. Advocaat zei het bekerduel serieus te nemen en voert daarom geen groot aantal wijzigingen door. "De beker is heel belangrijk. Vorig jaar hebben we in de finale gestaan, jammer dat het niet doorging. Dat proberen we dit seizoen weer."

Heracles treedt aan met een flink gewijzigde opstelling ten opzichte de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (2-0 nederlaag) van zaterdag. Trainer Frank Wormuth kiest voor vijf nieuwe spelers: Noah Fadiga, Jeff Hardeveld, Ismail Azzaoui, Teun Bijleveld en Luca de la Torre maken hun entree en vervangen Tim Breukers, Giacomo Quagliata, Rai Vloet, Orestis Kiomourtzoglou en Sinan Bakis.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü, Berghuis, Pratto; Sinisterra.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Rente, Hardeveld; Schoofs, Azzaoui, Bijleveld; Van der Water, Burgzorg, De la Torre.