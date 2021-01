‘Martin Ödegaard vindt dag na transferverzoek onderdak bij andere club’

Woensdag, 20 januari 2021 om 15:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:43

Martin Ödegaard gaat waarschijnlijk opnieuw voor Real Sociedad spelen, zo meldt AS. De 22-jarige nummer tien heeft bij Real Madrid een verzoek ingediend om verhuurd te worden en heeft daarbij direct contact opgenomen met de Baskische club, waarvoor hij vorig seizoen ook al op huurbasis uitkwam. "Het plan voor zijn terugkeer naar San Sebastián is geactiveerd", schrijft de Madrileense sportkrant.

Real Madrid besloot Ödegaard in 2019 aanvankelijk voor twee seizoenen op huurbasis naar Real Sociedad te sturen. De Noorse spelmaker deed het echter zo goed in Baskenland, dat de Koninklijke besloot om hem na één jaar alweer terug te halen. Dat besluit nam Real overigens pas twee dagen voor het begin van de competitie in Spanje, hetgeen tot veel onbegrip leidde bij Real Sociedad.

Laatstgenoemde club heeft sinds het vertrek van Ödegaard in de zomer warme contacten gehouden, in de hoop dat de aanvallende middenvelder nog terug zou kunnen keren. Nu Ödegaard niet is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Copa del Rey-duel van woensdag tegen Alcoyano lijkt de weg vrij voor een terugkeer naar Sociedad. AS kan bevestigen dat daarover de eerste gesprekken met Real Madrid al gevoerd zijn.

De enige die nog voor een verhuur zou kunnen gaan liggen, is Zinédine Zidane. Op voorspraak van de trainer van Real werd Ödegaard teruggeroepen van zijn eerste huurperiode bij Sociedad, maar de Fransman deed vervolgens nauwelijks een beroep op hem. Toch zou Zidane Ödegaard voor de breedte graag bij de selectie willen houden.