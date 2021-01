Luis Sinisterra schiet Feyenoord naar tweede plaats in de Eredivisie

Woensdag, 13 januari 2021 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:51

Feyenoord is de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat kende woensdagavond geen gemakkelijke wedstrijd tegen PEC Zwolle, maar hield voor de derde keer op rij de nul en won dankzij een treffer van invaller Luis Sinisterra: 1-0. Feyenoord profiteert van de nederlaag die PSV eerder op de avond leed tegen AZ (1-3) en heeft nu 35 punten, evenals Ajax en Vitesse. Op basis van het doelsaldo staat Ajax bovenaan; de Amsterdammers komen donderdag nog in actie tegen FC Twente. Zondag treffen Ajax en Feyenoord elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Bryan Linssen mocht zich vanaf de aftrap laten zien bij Feyenoord. De aanvaller bleef zondag tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) op de bank, in de eerste wedstrijd na zijn hattrick tegen sc Heerenveen (3-0), maar speelde tegen PEC wel op de plek van Sinisterra. Het was de enige wijziging die Dick Advocaat doorvoerde ten opzichte van het duel met Sparta. Zodoende begon Nicolai Jörgensen, ondanks het doelpunt dat hij maakte als invaller, op de bank; Lucas Pratto kreeg de voorkeur in de spits. Halverwege de eerste helft zorgde de winteraanwinst voor de eerste serieuze dreiging van Feyenoord, toen hij een pass van Tyrell Malacia aannam en vanbinnen het strafschopgebied naast schoot.

Het was een van de spaarzame kansen van de eerste helft. PEC trok zich terug op de eigen helft en werd nauwelijks gevaarlijk; Feyenoord had moeite om een passend antwoord te vinden. Twee minuten voor de rust kreeg Jens Toornstra echter wel een grote mogelijkheid om de score te openen. Doelman Michael Zetterer verwerkte en bal niet goed, waarna Toornstra van dichtbij kon uithalen. Hij raakte de bal echter verkeerd en schoot naast. Op slag van rust volgde aan de overzijde een inzet van Yuta Nakayama, maar doelman Nick Marsman klemde het schot van de verdediger.

Ook na de pauze bleven de kansen schaars. Pratto had na iets meer dan een uur zijn eerste doelpunt kunnen maken voor Feyenoord na een strakke pass van Toornstra, maar de kopbal van de aanvaller werd gekeerd door Zetterer. Een minuut later was het toch raak voor Feyenoord. Leroy Fer bezorgde de bal bij Ridgeciano Haps, waarna Bram van Polen leek te kunnen ingrijpen. De verdediger raakte de bal echter kwijt aan Sinisterra, wiens schot vanaf een meter of vijftien uit de draai in de rechterhoek vloog. Het was zijn eerste goal in de Eredivisie als invaller; Sinisterra was in de pauze ingevallen voor Linssen. Feyenoord kwam niet meer in grote problemen en kreeg via Toornstra nog twee keer een mogelijkheid op de 2-0, maar hij trof geen doel. PEC blijft zodoende ruim twaalf jaar wachten op een doelpunt in De Kuip tegen Feyenoord.