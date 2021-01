‘Als ik tegen Ajax kan scoren in de laatste minuut, dan doe ik dat’

Woensdag, 13 januari 2021

Voor Kik Pierie is het thuisduel van FC Twente met Ajax van donderdagavond er één met een speciaal randje. De centrale verdediger speelt dit seizoen op huurbasis voor de Tukkers, al blijft hij dromen van een definitieve doorbraak in Amsterdam. Pierie wordt op de voet gevolgd in Enschede, want de huurling heeft geregeld contact met de technische leiding van Ajax.

Volgens Pierie is de kans aanwezig dat er later deze week wederom contact is met Ajax. "Ja, misschien", zo verklaart de Twente-verdediger in gesprek met Ajax Showtime. "We gaan eerst de wedstrijd spelen, dat is het belangrijkste. Wellicht dat we contact hebben. Wellicht dat we daarna contact hebben." De huurling wil de details over het plan dat Ajax met hem heeft liever niet prijsgeven. "Maar het komt erop neer dat ik door Ajax ben gehaald om richting de eerste elf te groeien en dat het liefst zo snel mogelijk. Daar is nu een omweg bijgekomen. Maar het uiteindelijke doel is nog steeds om Ajax 1 te halen."

Pierie wil zich ontwikkelen bij FC Twente en ervaring opdoen op het hoogste niveau. In zijn beginperiode bij Ajax heeft de verdediger ook al veel geleerd, vooral door naar Daley Blind te kijken. "Blind is een ontzettend goede speler, een international. Vorig jaar heb ik veel van hem geleerd. Door te kijken naar de manier waarop hij speelt. Dat ik veel van hem kan leren, wil ik dan ook zeker zeggen." Pierie trekt daarnaast de vergelijking met Perr Schuurs, die na een periode van vallen en opstaan is uitgegroeid tot basisspeler bij Ajax. "Ja, wat dat betreft kun je ons vergelijken. Hij heeft een basisplaats veroverd en doet het heel goed."

De verhuurde Pierie kreeg eerder dit seizoen, toen FC Twente met 1-2 won van Ajax, te maken met Lassina Traoré en Brian Brobbey. Donderdagavond moet hij waarschijnlijk Sébastien Haller zien af te stoppen. "Dat is een mooie uitdaging voor mij. Mijn debuut voor sc Heerenveen was toevallig ook tegen Haller, dat is inmiddels vier jaar geleden. Haller is een ontzettend goede spits en ik moet laten zien wat ik kan. Het is een mooie uitdaging", aldus Pierie, die zich niet in zal houden tegen Ajax. "Als ik kan scoren in de laatste minuut, dan doe ik dat, omdat ik nu speler ben van FC Twente." Jan Vertonghen maakte in 2007 als huurling van RKC Waalwijk de winnende treffer in het duel met Ajax, wat de Belg destijds op veel kritiek kwam te staan.

Pierie is overigens niet de enige speler die door Ajax naar FC Twente is gestuurd om speelminuten te maken. Ook Danilo maakte vorig jaar de tijdelijke overstap naar de club uit Enschede. Er zijn af en toe gesprekken over hun gezamenlijke toekomst bij Ajax. "Maar we zijn nu allebei blij dat we minuten kunnen maken op het hoogste niveau bij FC Twente, waar we ook belangrijk kunnen zijn", zo benadrukt Pierie. "We praten nog niet concreet over volgend seizoen. Dat is pas over een paar maanden. We zijn nu vooral bezig met FC Twente."