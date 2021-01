Chelsea stalt Familia-Castillo opnieuw in Eredivisie na vertrek bij AZ

Maandag, 11 januari 2021 om 12:34 • Laatste update: 13:01

ADO Den Haag versterkt zich voor de rest van het seizoen met Juan Familia-Castillo, zo meldt Omroep West. De twintigjarige linksback werd dit seizoen door Chelsea verhuurd aan AZ, maar komt daar niet in de plannen van hoofdtrainer Pascal Jansen voor. De Alkmaarders hebben maandagmiddag bekendgemaakt dat de huurovereenkomst is beëindigd en dat de verdediger terugkeert naar Chelsea. The Blues stallen hem nu voor een halfjaar in Den Haag, waar hij onder trainer Ruud Brood gaat strijden tegen degradatie.

Familia-Castillo speelde van 2009 tot medio 2015 in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij naar Chelsea vertrok. Een doorbraak in de hoofdmacht van de Engelse topclub zat er geen moment voor hem in. Vorig seizoen werd hij door Chelsea verhuurd aan Ajax. Hij kwam terecht bij de beloften van de Amsterdammers en speelde 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Deze jaargang werd hij gestald door AZ, de club waarvoor hij op 27 december zijn debuut maakte tegen FC Utrecht (2-2). Een minuut voor tijd kwam hij als invaller binnen de lijnen als vervanger van Myron Boadu.

Familia-Castillo, wiens contract bij Chelsea doorloopt tot aan de zomer van 2022, wordt de derde winterse versterking van ADO Den Haag. Eerder deze transferperiode versterkte de club zich al met Marko Vejinovic en Daryl Jamaat. Beide spelers werden transfervrij opgepikt en maakten afgelopen weekend hun debuut tegen RKC Waalwijk. Het duel in Noord-Brabant werd met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Boy Kemper. Het was pas de tweede overwinning van de Hagenaren dit Eredivisie-seizoen; eerder werd VVV-Venlo met 1-2 verslagen. Met tien punten uit achttien wedstrijden staat ADO Den Haag op de zestiende plaats in de Eredivisie.