‘Besluit van Kompany vormt druppel: Vlap zet zinnen op winterse transfer’

Maandag, 11 januari 2021 om 08:13

Michel Vlap wil deze maand vertrekken bij Anderlecht, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. De 23-jarige aanvallende middenvelder behoorde zondag andermaal niet tot de wedstrijdselectie van Paars-Wit voor de uitwedstrijd tegen OH Leuven (1-0 nederlaag) en dat vormt volgens de Belgische krant de spreekwoordelijke druppel. Anderlecht wil daarentegen niet koste wat het kost afscheid nemen van Vlap in de winterse transferwindow.

Vlap moest zaterdag opdraven bij de beloften van Anderlecht voor een oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen. De aanvallende middenvelder speelde een uur mee en daarna werd het al aannemelijk geacht dat hij een dag later niet bij de selectie zou zitten voor het eerste duel van Paars-Wit na de winterstop tegen OH Leuven. Volgens de berichtgeving van Het Laatste Nieuws zou het desondanks een flinke teleurstelling geweest zijn voor Vlap dat hij niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde.

Het was de tweede keer op rij dat Vlap geen deel uitmaakte van de selectie, aangezien hij in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Beerschot (2-0 zege) ook al moest plaatsnemen op de tribune. “Met de juiste instelling mag iedereen rekenen op een nieuwe kans”, zo liet Anderlecht-trainer Vincent Kompany voorafgaand aan het duel met OH Leuven optekenen in Belgische media. “Of iemand speelt, hangt meer van de speler zelf af dan van de trainer.”

“Niemand staat helemaal onderaan in de pikorde en niemand staat helemaal bovenaan de pikorde. Ik heb iedereen al kansen gegeven. Vlap? Wat ik wil zien is werklust, nederigheid en intensiteit. Dat wil ik bij elke speler zien. Dat zijn mijn drie basisprincipes”, sprak Kompany. Vlap is dit seizoen voorlopig niet geheel onbesproken. Zo ruziede hij tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk opzichtig met ploeggenoot Lukas Nmecha over een strafschop en maakte hij misbaar na een wissel tijdens het duel met Sint-Truiden.

Vlap speelde dit seizoen voorlopig pas zeven wedstrijden, waarvan vier als basisspeler, en leverde daarin geen doelpunten en assists. Voor de aanvallende middenvelder vormt het feit dat hij tijdens het duel met OH Leuven niet tot de selectie behoorde nu naar verluidt de druppel: hij heeft zijn zinnen gezet op een winters vertrek bij Anderlecht. Van de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League hoeft Vlap niet per se te vertrekken deze maand, mede omdat men door het drukke programma de selectie het liefst zo veel mogelijk intact wil houden.

Bovendien weet Anderlecht dat Vlap momenteel niet hetzelfde bedrag zal opleveren als hij in de zomer van 2019 heeft gekost. Paars-Wit maakte zeven miljoen euro over naar sc Heerenveen en zijn eerste seizoen in Brussel verliep met 10 doelpunten en 3 assists in 25 wedstrijden nog relatief succesvol. Daarom zou de voorkeur van Anderlecht liggen bij een tijdelijk vertrek van Vlap, al is er voorlopig nog geen concrete belangstelling.