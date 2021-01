Real Madrid morst dure punten onder barre weersomstandigheden

Zaterdag, 9 januari 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:08

Real Madrid heeft zaterdagavond dure punten gemorst in LaLiga. De ploeg van trainer Zinédine Zidane moest op bezoek bij Osasuna genoegen nemen met een gelijkspel. In het ijskoude Pamplona, waar de temperatuur rond het vriespunt lag en het keiharde veld uren van tevoren sneeuwvrij moest worden gemaakt, kwam het scorebord niet in beweging: 0-0. Door de remise bedraagt de achterstand op Atlético Madrid één punt, maar de stadsgenoot heeft nog drie wedstrijden tegoed. De voorsprong van los Merengues op Barcelona bedraagt drie punten.

Real Madrid had in de eerste helft een duidelijk overwicht, met meer dan zeventig procent balbezit, maar veel meer viel er over de eerste helft niet te vertellen. Het team van Zidane had moeite om grote kansen te creëren en de grootste mogelijkheid was voor Luka Modric. Het venijnige schot van de middenvelder na een half uur spelen kon nog door doelman Sergio Herrera van richting worden veranderd.

Osasuna liet Real Madrid aan de bal en probeerde het op de counter, maar Thibaut Courtois was op zijn hoede. Na een half uur spelen keerde de doelman ook een inzet van Oier Sanjurjo na een hoekschop. In de openingsfase van de tweede helft ging het tempo van de wedstrijd ietwat omhoog en ontstonden er ook gevaarlijkere momenten. Schoten van Marco Asensio en Casemiro bezorgden de Koninklijke echter niet de gewenste voorsprong.

Real Madrid bleef onnauwkeurig in de laatste meters en ook de entree van Federico Valverde, Isco en Mariano Diaz bood de regerend landskampioen geen soelaas. Verder dan een afgekeurd doelpunt van Sergio Ramos kwam Real Madrid niet. Karim Benzema stond duidelijk buitenspel in de opbouw. Ook in de zestigste minuut was een doelpunt wegens buitenspel van de Fransman ongeldig verklaard.