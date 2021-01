Feyenoord heeft geloof: ‘Wij zijn misschien wel gelijkwaardig aan Ajax en PSV’

Zaterdag, 9 januari 2021 om 18:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:42

Januari wordt de maand van de waarheid voor Feyenoord en de rest van de topclubs in de Eredivisie, zo weet ook Leroy Fer. De 31-jarige middenvelder van Feyenoord spreekt tegenover het clubkanaal uit dat zijn club 'misschien wel gelijkwaardig' is aan de koplopers Ajax en PSV. "Ik denk dat we allemaal heel dicht tegen elkaar aan zitten", aldus Fer tegenover Feyenoord TV.

Deze maand speelt Feyenoord, dat derde staat in de competitie, topwedstrijden tegen Ajax, AZ en PSV. "We moeten voor één ding gaan", zegt Fer. "We weten dat we er dichtbij staan, we staan vier en vijf punten achter op de nummer twee (PSV, red.) en één (Ajax, red.). Het seizoen als geheel is natuurlijk belangrijk, maar ik denk dat er deze maand gaten op de ranglijst gemaakt kunnen worden. We moeten niet te ver achter komen op de plaatsen boven ons. Die wedstrijden moet je dus winnen om daar bij aan te haken."

Fer heeft veel vertrouwen in het huidige Feyenoord. "Ajax en PSV doen nog steeds in Europa mee", weet de elfvoudig Oranje-international, die daarmee wellicht wil zeggen dat die clubs een drukker speelschema hebben, maar dat niet zegt. "Ze hebben een sterke selectie, beide ploegen, maar wijzelf ook. Vandaar dat ik denk dat wij niet veel onder doen voor ze, of misschien gelijkwaardig zijn aan die ploegen."

Al voor de winterstop maakte Fer zijn rentree na anderhalve maand afwezigheid door een hamstringblessure. De verdedigende middenvelder speelde alweer drie wedstrijden mee, maar voelt zich nu pas weer volledig fit. "Ik kan nu wel zeggen dat ik er weer honderd procent klaar voor ben", aldus Fer. "Ik heb doorgetraind in de vakantie, deze week is ook heel belangrijk met goede trainingssessies met veel inhoud. Ik voel nu wel dat ik bijna helemaal terug ben."

Tot slot wordt Fer gevraagd naar zijn band met Steven Berghuis, die op Instagram de boodschap 'happy to have you as a team mate' achterliet aan hem. "Ik ken Steven natuurlijk al een hele lange tijd", aldus Fer, die in het seizoen 2011/12 al een half jaar met Berghuis samenspeelde bij FC Twente. "Ik ben denk ik nog blijer dat hij bij ons in het elftal speelt en dat ik hem als teamgenoot heb. Het is een hele belangrijke speler, een goede aanvoerder, dus ik ben hartstikke blij daarmee."