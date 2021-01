Vermoedelijke opstellingen Ajax - PSV: AD verwacht Promes in de basis

Zaterdag, 9 januari 2021 om 09:03 • Laatste update: 09:52

Ajax en PSV treffen elkaar zondag om 16.45 uur bij de hervatting van de tweede seizoenshelft van de Eredivisie. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Erik ten Hag aankoop Sébastien Haller nog niet aan de aftrap laat verschijnen. De krant denkt dat aan de kant van PSV Eran Zahavi en Mario Götze in de basis staan. Zahavi is pas hersteld van een blessure, terwijl over Götze zaterdag een beslissing wordt genomen of hij meegaat naar Amsterdam.

Volgens het dagblad staan de achterhoede en het middenveld van PSV vast voor het duel met Ajax. Alleen in de voorhoede moeten nog knopen worden doorgehakt. Götze kampte deze week met klachten en als hij fit genoeg is, zal hij net als Cody Gakpo en Donyell Malen starten. De vierde en laatste plek in de aanval gaat naar Mohamed Ihattaren, Noni Madueke of Zahavia. De verwachting is dat laatstgenoemde de voorkeur krijgt van PSV-trainer Roger Schmidt.

Schmidt: 'PSV is heel sterk uit de winterstop gekomen'

Haller is speelgerechtigd voor zondag, maar een basisplaats lijkt te vroeg te komen. Door blessures van Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey komt er een plekje vrij in de voorhoede, maar de krant rekent op Dusan Tadic in de punt van de aanval. Quincy Promes krijgt mogelijk de kans op de linkerflank, Antony vanaf rechts. David Neres is nog altijd geblesseerd. Ten Hag zei vrijdag op de persconferentie dat er nog een vraagteken staat achter de naam van Mohammed Kudus, waardoor Zakaria Labyad op tien staat in de vermoedelijke opstelling.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Götze, Gakpo; Malen, Zahavi