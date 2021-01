Kieft heeft twijfels bij Ajax-transfer Haller: ‘Dat je dat zomaar kan ophoesten’

Donderdag, 7 januari 2021 om 15:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:22

Wim Kieft heeft zijn twijfels uitgesproken over Sébastien Haller, nu de spits op het punt staat een contract te ondertekenen bij Ajax. De oud-aanvaller weet niet of de Fransman aan alle eisen voldoet waaraan een Ajax-spits moet voldoen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Haller wordt gepresenteerd als nieuwe spits bij Ajax. De aanvaller is persoonlijk rond met Ajax en is volgens De Telegraaf donderdagmiddag afgereisd naar Amsterdam om de deal af te ronden.

Kieft werd donderdag in het radioprogramma Veronica Inside door presentator Wilfred Genee gevraagd naar zijn mening over de voormalig spits van FC Utrecht. “Het is duidelijk dat ze wel wat kunnen gebruiken op die plek, maar ik weet het niet”, vertelt Kieft. “Ik vond hem in zijn beginperiode bij Utrecht wel een aardige spits. Bij Ajax moet je ook alles kunnen, hè. Bij Ajax moet je mee kunnen voetballen, bij Ajax moet je kunnen koppen en het systeem moet je kennen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk.”

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over de exacte transfersom van Haller. De Telegraaf meldt dat het om een bedrag van 20 miljoen euro gaat, terwijl Transferexpert Fabrizio Romano het heeft over een transfersom van 25 miljoen euro, inclusief bonussen. Kieft is verbaasd dat Ajax bereid is om zoveel geld neer te tellen voor een nieuwe doelpuntenmaker. "Dat je dat ook zomaar kan ophoesten, hè? Ongelofelijk. Maar goed, dat wordt natuurlijk ingegeven door de blessures van Brobbey, Traoré en Huntelaar.”

Mocht de deal van Haller rondkomen, zal Ajax er alles aan doen om de Franse aanvalsleider bij de wedstrijdselectie te krijgen voor de competitiewedstrijd tegen PSV van aanstaande zondag. Kieft denkt dat Ajax, met of zonder Haller, een zware kluif heeft aan PSV. “Ik denk dat Ajax het heel moeilijk gaat krijgen. PSV maakte toch wel een redelijke indruk op het einde, met name de voorhoede en het middenveld stond redelijk. Ik zie een verrassing in Amsterdam. Ik denk dat PSV wint.”