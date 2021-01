Guardiola onder de indruk: ‘Hij zal de komende jaren geweldig zijn’

Donderdag, 7 januari 2021 om 08:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

Manchester City plaatste zich woensdag voor de finale van de EFL Cup. Het team van Josep Guardiola was op Old Trafford dankzij doelpunten van John Stones en Fernandinho met 0-2 te sterk voor stadsgenoot Manchester United. Rúben Dias was zonder meer een van de betere voetballers in het stadion van de aartsrivaal: de statistieken van de zomerse aanwinst zijn indrukwekkend.

Dias, goed voor 107 balcontacten, won elk persoonlijk duel én elke tackle: een score van honderd procent. De passnauwkeurigheid van de Portugees mocht er ook zijn: 92 procent. Daarnaast blokte Dias twee schoten, veroverde hij tweemaal de bal, voorkwam hij zes keer dat Manchester United gevaarlijk kon worden en hield Manchester City ook nog eens de nul. Guardiola stond na afloop dan ook even stil bij het optreden van Dias.

“Rúben leeft 24 uur per dag voor voetbal. Hij geeft ons iets speciaals”, vertelde de manager van the Citizens. “De felicitaties gaan uit naar Txiki (Txiki Begiristain, directeur voetbalzaken, red.) en Manchester City. Hij zal de komende jaren geweldig zijn.” Dias, 23 jaar, is zijn eerste half jaar al meteen een onbetwiste basiskracht voor Guardiola: in elk van zijn twintig duels tot dusver stond hij in de basis en slechts één keer maakte hij niet de negentig minuten vol.

Manchester City is pas het tweede team ooit dat viermaal op rij de finale van de EFL Cup, de League Cup, bereikt. Liverpool deed dat eerder tussen 1981 en 1984. Onder leiding van Guardiola verloor men slechts 2 van de 24 EFL Cup-duels en werd het toernooi driemaal gewonnen. “Als het team de mentaliteit heeft om iets te doen, dan kunnen we iets ongelooflijks neerzetten. Ik weet dat de EFL Cup niet de Champions League is, maar het is ongelooflijk dat we vier keer op rij de finale hebben bereikt. Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteiten van het team.”

Manchester City begon weifelend aan het seizoen, maar stapte woensdag alweer voor de vijfde keer op rij als winnaar van het veld. “Constant presteren is de sleutel. We hadden geen goede voorbereiding en daarom hadden we iets meer tijd nodig. Maar ik denk dat we er nu zijn. De finale is niet volgende week”, zei de Spanjaard met gevoel voor understatement. Manchester City en Tottenham Hotspur staan op 25 april op Wembley tegenover elkaar. “We zullen in onze best mogelijke vorm aantreden. Tottenham is een topteam, maar onze gedachten zitten voorlopig nog niet bij die wedstrijd.”