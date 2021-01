Koeman: ‘Hij zit op een heel hoog niveau, met alle respect voor de rest’

Woensdag, 6 januari 2021 om 23:43 • Chris Meijer

Barcelona boekte woensdagavond op bezoek bij Athletic Club zijn tweede overwinning op rij. Aan de zijde van Lionel Messi, die twee doelpunten voor zijn rekening nam, was Pedri de grote uitblinker in het San Mamés met een treffer en een assist. De achttienjarige aanvallende middenvelder kan na afloop op lovende woorden rekenen van zijn trainer Ronald Koeman.

“Het is belangrijk om goede spelers op het middenveld te hebben, want dat is de plek waar wedstrijden beslist worden. Dit is geen verrassing. Hij zit op een heel hoog niveau, met alle respect voor de rest”, zo geeft Koeman na afloop van het duel in Bilbao te kennen in gesprek met Spaanse media. Aanvankelijk leek Barcelona nog een zware avond tegemoet te gaan, nadat Iñaki Williams met 166 seconden op de klok de score opende.

Sierd de Vos na dit doelpunt van Leo Messi: "Het lijken vader en zoon, terwijl Messi zelf nog een jongen is." Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 6 januari 2021

“We speelden een geweldige wedstrijd, het was lastig na de vroege tegengoal. Er zijn dingen die verbeteren, dat zie je terug bij ons eerste doelpunt. De verdediging zal alleen wel beter moeten staan op het moment dat we de bal verliezen”, stelt de oefenmeester. De treffer van Williams viel vanuit een counter, na balverlies van Sergiño Dest op de helft van Athletic Club. “Het seizoen is lang en je kan ups en downs hebben. Het kan zo zijn dat een team het nu erg goed doet, maar aan het einde van het seizoen problemen gaat ondervinden.”

“Het team groeit, we spelen met meer vertrouwen. Goed en slecht zit soms heel dicht bij elkaar. Ik heb altijd perspectief gezien, we verdienden soms meer punten. Dat we nu een lastige uitwedstrijd winnen, geeft vertrouwen. Op die lijn moeten we voortborduren”, zo gaat Koeman verder. “Het team werkt al een tijdje heel hard, serieus en intensief. Maar vandaag waren we ook effectief, waaraan het eerder dit seizoen misschien scheelde.”

Ousmane Dembélé had voor de tweede keer op rij een basisplaats bij Barcelona. “Het begint allemaal bij dezelfde speler. Als de speler zich fysiek goed voelt, kan hij presteren”, geeft Koeman te kennen. Dembélé kampte vorige maand met een hamstringblessure. “Ik heb nooit getwijfeld aan zijn kwaliteiten. We moeten nu ook wel een beetje naar het wedstrijdschema kijken, want hij heeft al heel lang niet meerdere wedstrijden op rij gespeeld.”