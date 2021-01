Manchester City veegt in eerste helft de vloer aan met Chelsea

Zondag, 3 januari 2021

Ook in het nieuwe kalenderjaar blijft Chelsea zwalken. De ploeg van de geplaagde trainer Frank Lampard werd zondag met name in de eerste helft overklast door Manchester City, dat driemaal scoorde voor de rust en een late goal incasseerde: 1-3. Het werd zodoende een bijzonder teleurstellende rentree voor Hakim Ziyech, die een basisplaats had en zijn eerste wedstrijd speelde sinds hij op 5 december een hamstringblessure opliep. Manchester City klimt dankzij de overwinning naar de vijfde plek in de Premier League, met minstens één wedstrijd minder gespeeld dan alle ploegen die hoger staan.

Manchester City werd in de aanloop naar de topper geteisterd door het coronavirus. De club bracht niet naar buiten wie allemaal besmet zijn, maar manager Josep Guardiola moest het stellen zonder Ederson, Gabriel Jesus, Kyle Walker, Eric García, Ferran Torres, Aymeric Laporte en Nathan Aké. Het ontbreken van eerstgenoemde leidde tot het Premier League-debuut vna Zack Steffen. De Amerikaan kende geen gelukkige eerste actie, want hij pikte een vroege terugspeelbal van Rodri op. Het resulteerde in een indirecte vrije trap en het daaropvolgende schot van Ziyech werd geblokt door Manchester City.

Na tien minuten ging Timo Werner over het been bij Rodri, maar een strafschop bleef achterwege. De eerste echte grote kans van de slordige openingsfase was voor Manchester City: een messcherpe pass van João Cancelo kwam in het strafschopgebied terecht bij Kevin De Bruyne, wiens inzet tegen zijn oude club net voorlangs ging. Niet veel later stond De Bruyne met een pass vanaf de linkerflank aan de basis van de 0-1. De Belg bereikte Phil Foden, die opendraaide en Ilkay Gündogan bediende. Aan de rand van het strafschopgebied draaide Gündogan weg bij Thiago Silva en schoot hij knap raak met een harde inzet.

Manchester City kwam plots in het vertrouwde spel en overklaste Chelsea. Na twintig minuten werd het 0-2: Foden bediende De Bruyne, die de bal van dichtbij in de linkerhoek schoof. De 0-3 kwam voort uit een counter na een weggewerkte vrije trap van Ziyech. Raheem Sterling stoomde af op keeper Edouard Mendy, had veel tijd nodig en trof de paal. In de rebound stond De Bruyne op de juiste plek om alsnog toe te slaan. Pas de tweede keer in de clubgeschiedenis incasseerde Chelsea drie goals in een thuiswedstrijd in de Premier League; in augustus 2017 gebeurde dat ook tegen Burnley (2-3 nederlaag).

Negen minuten na de pauze voorkwam Mendy ternauwernood dat de schade nóg groter werd. Met de vingertoppen hield de keeper een kopbal van Rodri uit het doel. Namens Chelsea schoot Kovacic naast het doel van Steffen; Manchester City werd nog eens dreigend met een inzet van De Bruyne. De tweede helft was niet zo spectaculair als de eerste, waarin het tempo aanzienlijk hoger lag, maar daar hadden de bezoekers ongetwijfeld vrede mee. Manchester City kwam niet in serieuze problemen, al produceerde Callum Hudson-Odoi in de blessuretijd de eretreffer. The Citizens boekten de grootste uitzege op Chelsea sinds april 2016 (ook 0-3). Hudson-Odoi was na 63 minuten de vervanger van Ziyech en was het enige lichtpunt bij Chelsea.