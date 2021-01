Guardiola komt terug op zijn woorden: ‘Ik denk dat ik later ga stoppen’

Zondag, 3 januari 2021 om 08:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:18

Josep Guardiola sluit niet uit dat hij toch langer in de voetballerij actief blijft dan hij zelf gedacht had. De 49-jarige manager van Manchester City insinueerde een jaar geleden nog dat hij niet nog eens vijf of tien jaar zou doorgaan, omdat hij andere interesses had, maar nu lijkt hij terug te krabbelen. “Voorheen dacht ik dat ik mijn trainersloopbaan binnen afzienbare tijd zou beëindigen. Nu denk ik dat ik later ga stoppen. Ik weet het niet, ik twijfel”, erkende de Spanjaard.

Guardiola, die deze maand zijn vijftigste verjaardag viert, ondertekende in november een nieuw contract met Manchester City voor twee seizoenen. Voor zijn aanstelling in het Etihad Stadium stond de voormalig middenvelder vier en drie jaar voor de selecties van respectievelijk Barcelona en Bayern München. Hij is zodoende bezig aan zijn langste dienstverband in zijn trainersloopbaan.

Guardiola kreeg de vraag of hij een betere trainer is geworden sinds hij dik tien jaar terug het tiki-taka bij Barcelona introduceerde. “Natuurlijk ben ik een betere trainer dan voorheen. Absoluut. Ervaring helpt je, zeker op de manier hoe ik mijn loopbaan beleef. Vijftig jaar is een mooie leeftijd.” De Spanjaard staat zondag tegenover het Chelsea van Frank Lampard. De Engelsman is 41 jaar, de leeftijd waarop Guardiola met veertien prijzen afscheid nam van Barcelona. Nu staat de teller in zijn loopbaan op 29 prijzen.

Guardiola weet als geen ander hoe het voor Lampard is om een club te trainen waar hij in het verleden als speler werd geadoreerd. “Je voelt alles meer”, zegt de levende legende van Barcelona. “Lampard heeft het merendeel van zijn actieve loopbaan bij Chelsea doorgebracht. Natuurlijk is het speciaal. Hij heeft alles daar gewonnen. Hij zal er alles aan doen om ook als trainer te slagen, maar de voetballerij is voor iedereen een harde wereld. Frank is een geweldige man, een ongelooflijk persoon en een buitengewone trainer.”

Manchester City wacht komende woensdag nóg een topwedstrijd. Manchester United ontvangt de stadsgenoot op Old Trafford in het kader van de halve finale van de EFL Cup. Het team van Ole Gunnar Solskjaer lijkt voor het eerst sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson een serieuze titelkandidaat. “Manchester United staat bovenaan omdat ze het verdienen. Ik had Manchester United daar sowieso altijd al sinds mijn komst verwacht, maar dat was de voorbije jaren niet altijd mogelijk.”

“Ik weet zeker dat Solskjaer op dit moment blijer is dan ik ben, maar ik maak me geen zorgen over Manchester United of welke club dan ook. Ik ben veel te druk met de dagelijkse beslommeringen met mijn spelers. Voorafgaand aan mijn komst zei men dat in de Premier League iedereen van iedereen kon winnen. Dat heb ik nu pas door.” Guardiola wil het dan ook niet hebben over een eventuele derde landstitel met Manchester City, dat weliswaar achtste staat maar ook twee wedstrijden minder dan het merendeel van de eerste zeven heeft gespeeld.

Twee keer winnen betekent voor het al zes duels ongeslagen Manchester City op één punt komen van gedeeld koplopers Liverpool en Manchester United. “Als je kijkt wat er in januari en februari kan gebeuren. We kunnen die twee wedstrijden ook verliezen. Alles kan. Elke wedstrijd in de Premier League is zwaar. Het is beter om de rust te bewaren. Nogmaals, ik ondervind nu voor het eerst dat je van iedereen kan verliezen. Een team is in staat om zeven wedstrijden te winnen of te verliezen. De resultaten zijn niet te voorspellen.”