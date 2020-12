Ajax, PSV en Feyenoord scoren slecht in sterrenteam van Eredivisie tot nu toe

Na het laatste fluitsignaal in Stadion Galgenwaard bij FC Utrecht - AZ (2-2) zit de eerste helft van het seizoen 2020/21 er volledig op. Voetbalzone maakt de balans op en stelt een team samen van de beste spelers uit de eerste seizoenshelft. Als gevolg van de coronacrisis begon het seizoen in de Eredivisie relatief laat en daarom is de winterstop al na veertien speelronden ingezet.

Vitesse is met drie afgevaardigden de hofleverancier van het Eredivisie-elftal van het eerste half jaar. Opvallend is dat van de traditionele topclubs alleen Philipp Max van PSV het elftal heeft gehaald. Ajax en Feyenoord leveren met Noussair Mazraoui, Marcos Senesi, Ryan Gravenberch, Antony en Steven Berghuis weliswaar ‘bankzitters’ voor het elftal, maar de prestaties van die spelers waren niet goed genoeg voor een uitverkiezing in de 'basis'. Onder meer Abdou Harroui en Azor Matusiwa, de uitblinkers van respectievelijk Sparta Rotterdam en FC Groningen, staan daar wél in.

Het sterrenteam van het seizoen 2020/21 tot dusver

Reservebank:

Joël Drommel (FC Twente)

Verdediging: Noussair Mazraoui (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Ko Itakura (FC Groningen) Kenneth Paal (PEC Zwolle)

Middenveld: Fredrik Midtsjö (AZ), Ryan Gravenberch (Ajax), Ahmed El Messaoudi (FC Groningen)

Aanval: Antony (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Gyrano Kerk (FC Utrecht), Henk Veerman (sc Heerenveen), Lennart Thy (Sparta Rotterdam)

Motivatie voor de basisspelers:

Remko Pasveer (Vitesse)

"Hij is in de herfst van zijn carrière en keept beter dan hij ooit gedaan heeft”, viel in november ook Johan Derksen op in Veronica Inside. De analist opperde zelfs om Remko Pasveer als derde doelman op te roepen voor Oranje, maar zo ver ging bondscoach Frank de Boer niet. Wel lijkt Pasveer, met zijn 37 jaar de oudste speler na Klaas-Jan Huntelaar die dit seizoen in actie kwam in de Eredivisie, bezig aan zijn tweede leven als doelman. De voormalig PSV’er vormt een baken van rust voor de defensie van Vitesse, die onder trainer Thomas Letsch laat zien ook over de nodige voetballende kwaliteiten te beschikken.

Owen Wijndal (AZ)

Hoewel het elftal er tactisch gezien waarschijnlijk niet beter van gaat voetballen, krijgt linksback Owen Wijndal een plek rechtsachterin in dit team toebedeeld (omdat Philipp Max aan de linkerkant niet kan ontbreken). Wijndal is op de linkerflank van AZ opnieuw bezig aan een ijzersterk seizoen, dat hij beloond zag worden met zijn debuut in het Nederlands elftal. "Owen heeft het afgelopen jaar, met name in grote wedstrijden, aangetoond dat hij een heel hoog niveau kan halen", zei de inmiddels bij AZ weggestuurde trainer Arne Slot in november.

Statistieken via Opta

Riechedly Bazoer (Vitesse)

Het was een van de eerste dingen die trainer Thomas Letsch deze zomer bij zijn aanstelling bij Vitesse veranderde: Riechedly Bazoer zou voortaan als een voetballende verdediger in de vijfmansdefensie van de Arnhemmers gaan fungeren. De tactische zet van Letsch pakte uitstekend uit. Zijn uitstekende opbouwende kwaliteiten laat Bazoer wekelijks zien: de voormalig Ajacied legt zijn crosspasses over grote afstanden probleemloos op de stropdas en heeft ook een dribbel in huis om zich uit moeilijkheden te spelen. Gesteund door de eveneens perfect functionerende centrumverdedigers Danilo Doekhi en Jacob Rasmussen houdt Bazoer zich ook in defensief opzicht staande.

Philipp Max (PSV)

Sinds het vertrek van Angeliño was de linksbackpositie een probleemgeval binnen het elftal van PSV. Ricardo Rodríguez loste het in een abrupt afgebroken huurperiode voor heel even op, maar met Philipp Max zijn de zorgen van PSV op de linksbackplek definitief verdwenen. De van FC Augsburg overgekomen vleugelverdediger overtuigde vanaf minuut één dat hij het shirt van de Eindhovenaren aantrok. Max valt vooral op vanwege zijn belangrijke rol in het aanvalsspel van PSV, getuige ook zijn grote assistaantal van vijf: meer dan welke verdediger in de Eredivisie ook. Met 28 gecreëerde kansen is de Duitser ook in dat opzicht de meest productieve verdediger. En ook in verdedigend opzicht komt Max, die dit seizoen werd beloond met zijn debuut voor die Mannschaft, zelden of nooit in de problemen.

Abdou Harroui (Sparta Rotterdam)

Sparta Rotterdam wist Abdou Harroui in de zomerse transferperiode uit handen te houden van FC Groningen en kreeg daar absoluut geen spijt van. De middenvelder is de absolute sterspeler van het elftal van Henk Fraser, dat het kalenderjaar zeer knap afsluit in het linkerrijtje. Harroui heerst op het middenveld van Sparta en valt daarnaast op met zijn scorende vermogen. De mooiste van zijn vijf doelpunten in de Eredivisie maakte de Jong Oranje-international tegen FC Emmen (2-1), dat hij met een vernietigend schot vanbuiten de zestien met nul punten naar huis stuurde.

Teun Koopmeiners (AZ)

Samen met Wijndal is Teun Koopmeiners de enige die zijn plek ten opzichte van het elftal dat Voetbalzone vorig seizoen samenstelde weet te behouden. De middenvelder is de absolute spil in het spel van AZ: Koopmeiners is verantwoordelijk voor alle standaardsituaties en is de enige speler in de Eredivisie die uit minimaal twee directe vrije trappen wist te scoren. Verder valt de aanvoerder van AZ vooral op door zijn rol in de opbouw bij de Alkmaarders. "Koopmeiners speelt zo verschrikkelijk goed", zei Hans Kraay junior in Veronica Inside. "Als je hem de bal geeft als centrale verdediger, kun je al aansluiten. Je weet dat hij vooruit gaat en naar de goede kleur."

Azor Matusiwa (FC Groningen)

Dat FC Groningen zo verrassend goed draait, kan niet los worden gezien van het fenomenale spel van Azor Matusiwa. De middenvelder werd niet goed genoeg bevonden door Ajax, maar laat bij FC Groningen zien de beste balafpakker van Nederland te zijn. Matusiwa veroverde dit seizoen 43 keer de bal voor zijn ploeg, meer dan welke speler ook. De controlerende middenvelder krijgt in dit elftal de voorkeur boven Fredrik Midtsjö van AZ en Rodney Kongolo van sc Heerenveen, die in vergelijkbare rollen spelen en eveneens een eervolle vermelding verdienen vanwege hun uitstekende prestaties.

Joey Veerman (sc Heerenveen)

SC Heerenveen wist de laatste vijf wedstrijden van het kalenderjaar niet te winnen, maar eindigt 2020 alsnog op een verdienstelijke achtste plek. Joey Veerman liet ook dit seizoen zien met afstand de beste voetballer in het Friese elftal te zijn. De vorig jaar van FC Volendam overgekomen Veerman strooit vanaf het middenveld met schitterende passes, die niet onregelmatig tot doelpunten voor Heerenveen leiden. "Deze jongen voetbalt zó verschrikkelijk makkelijk", zei Kenneth Perez in december op FOX Sports over Veerman. "Hij wordt nergens nerveus van, maar soms wil je wel wat peper in z'n reet stoppen. Als je zo goed bent, wil je niet bij Heerenveen zitten.”

Oussama Tannane (Vitesse)

Samen met ploeggenoot Riechedly Bazoer is Oussama Tannane uitgegroeid tot de absolute smaakmaker van revelatie Vitesse. De nummer tien krijgt van trainer Thomas Letsch de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil en maakt daar dankbaar gebruik van. Tannane is de spil in het aanvalsspel van Vitesse, die met een dribbel of slimme steekpass voor de creativiteit moet zorgen. Johan Derksen onderzocht zelfs de mogelijkheid om Tannane voor Oranje uit te laten komen, maar kwam erachter dat de Vitessenaar al negen interlands voor Marokko op zijn naam had. "Als ik hem zie zoals hij sinds de zomerstop speelt, dan vind ik hem echt weergaloos goed. Snelheid, techniek...”, voegde Wim Kieft daar nog aan toe.

Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo)

VVV-Venlo deed afgelopen zomer een gouden greep door Giorgos Giakoumakis weg te plukken bij AEK Athene. De Griekse centrumspits wist tot dit seizoen nauwelijks ergens een doelpunt te produceren, maar scoort in de Eredivisie aan de lopende band. Giakoumakis staat met tien goals (waarvan drie penalty’s) derde op de topscorerslijst. Ook Henk Veerman van sc Heerenveen heeft met negen goals (nul penalty’s) prachtige statistieken, maar Giakoumakis krijgt in dit elftal de voorkeur. De Griek weet zijn doelpunten te produceren in een totaal niet draaiend elftal en dat is des te knapper. VVV-Venlo staat teleurstellend zestiende en wist buiten de treffers van Giakoumakis slechts tien goals te maken, evenveel als de spits in zijn eentje.

Danilo (FC Twente)

Danilo is misschien wel de grootste verrassing van de eerste seizoenshelft. De Braziliaanse aanvaller werd door FC Twente op huurbasis overgenomen van Ajax en gaf de Tukkers vanaf de opening van het seizoen een aanvallende impuls. Danilo staat met elf goals (waarvan drie penalty’s bovenaan de topscorerslijst). Opvallend is het hoge scoringspercentage van de spits: Danilo wist 75 procent van de 12 grote kansen die hij kreeg om te zetten in een doelpunt, het hoogste percentage van alle spelers met minimaal zes doelpunten. Ter vergelijking: Donyell Malen van PSV converteerde slechts 42 procent van zijn eveneens 12 grote kansen naar een goal. Penalty’s worden in deze statistiek overigens ook als grote kans gerekend: Danilo schoot drie uit vier keer raak, Malen miste er twee (uit twee).

Statistieken via Opta