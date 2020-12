Budweiser heeft bijzonder cadeau voor 160 keepers na record van Messi

Chris Meijer 24 december 2020

Lionel Messi maakte afgelopen dinsdag in de uitwedstrijd tegen Real Valladolid (0-3 zege) zijn 644e doelpunt voor Barcelona. Daarmee heeft de 33-jarige Argentijnse aanvaller de meeste doelpunten voor één club op zijn naam geschreven, aangezien het record tot vorige week in handen was van Pelé (643 doelpunten voor Santos). Het Amerikaanse biermerk Budweiser heeft ter ere van het record een speciaal cadeau gedaan aan alle 160 doelmannen die tot dusver een doelpunt van Messi moesten incasseren.

Budweiser heeft 644 bierflesjes laten maken, die allemaal voorzien zijn van een nummer dat verwijst naar een doelpunt van Messi. Het flesje met nummer 1 moet zijn bezorgd bij Raúl Valbuena, die op 1 mei 2005 het doel verdedigde toen de Argentijnse zijn eerste treffer voor Barcelona aantekende in het duel met Albacete. Het flesje met nummer 644 is bezorgd bij Jordi Masip, de doelman van Real Valladolid. Diego Alves (21, voormalig doelman van Sevilla), Gorka Iraizoz (18, voormalig doelman van Espanyol, Athletic Club en Girona), Andrés Fernández (17, ex-Osasuna, -Granada en - Villarreal en tegenwoordig doelman van SD Huesca) en Iker Casillas (17, voormalig doelman van Real Madrid) kregen de meeste flesjes toegestuurd van Budweiser.

Busweiser has sent out a bottle to every goalkeeper Lionel Messi has scored against for his record 644 goals for Barcelona. They received a bottle for every goal Messi scored against them. Some received more than 1 bottle.



Every bottle is numbered with Messi's goal number. pic.twitter.com/nFNoghhHwy — Roy Nemer (@RoyNemer) December 24, 2020

Op social media is te zien dat ook onder meer Gianluigi Buffon en Jan Oblak meerdere bierflesjes hebben ontvangen van Budweiser. Oblak, die op social media poseert met flesje nummer 488 en tien stuks kreeg opgestuurd van Budweiser, sprak zich eerder deze week in gesprek met Sky Sports uit over Messi. “Je kan nooit voorspellen waar en wanneer hij gaat schieten. Als het op Messi aankomt, kun je niks voorspellen. Nooit. Hij heeft teveel doelpunten tegen mij gemaakt. Teveel! Maar hij is een geweldige speler, de beste. Het gebeurt te vaak dat hij een doelpunt maakt en dat je niet kan begrijpen waarom dat zo makkelijk lijkt. Je zit dan niet eens in de buurt.”

“Soms voelt het alsof hij de bal in het doel passt, dat er niet eens een schot geleverd wordt”, vervolgde de doelman van Atlético Madrid. Oblak incasseerde dit seizoen overigens (nog) geen tegentreffers van Messi, want los Colchoneros wonnen in november met 1-0 van Barcelona. “Zelfs als jij op honderd procent bent en hij wil graag scoren, zal er een doelpunt vallen. Als hij zijn dag heeft en in goede vorm is, is hij gewoon te goed. Meestal moet je het maar accepteren dat je als keeper afhankelijk bent van hem.”