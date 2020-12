Milan grijpt in slotminuut wintertitel; Karsdorp is van groot belang voor Roma

AC Milan brengt de jaarwisseling in Italië door op de koppositie in de Serie A. I Rossoneri gaven tegen Lazio een dubbele voorsprong uit handen, maar wonnen dankzij een doelpunt in de slotminuut van Theo Hernández alsnog: 3-2. Daardoor kroont Milan zich tot de ongeslagen winterkampioen. AS Roma deed mede dankzij twee assists van Rick Karsdorp uitstekende zaken tegen Cagliari (3-2), terwijl Napoli verrassend punten verloor tegen hekkensluiter Torino (1-1).

AC Milan - Lazio 3-2

De openingsfase was voor AC Milan, dat binnen zeventien minuten een dubbele voorsprong nam. Eerst kopte Ante Rebic raak uit een hoekschop van Hakan Çalhanoglu: 1-0. Zeven minuten later schoot Rebic de bal tegen de hand van de inglijdende Patric. Çalhanoglu schoot de daaropvolgende penalty binnen: 2-0. Na een klein half uur kreeg ook Lazio een strafschop, toen Theo Hernández bij het verdedigen van een hoekschop in de rug liep bij Joaquín Correa. De makkelijk gegeven penalty werd door Ciro Immobile op de paal geschoten en in de rebound knap binnengekopt door Luis Alberto: 2-1.

Een kwartier na rust kwam Lazio terug op gelijke hoogte. Sergej Milinkovic-Savic legde de bal vanuit het middenveld perfect hoog de zestien in tot bij Immobile, die de bal ineens uit de lucht beheerst in het doel legde: 2-2. Immobile heeft dertien goals gemaakt in veertien competitieduels; alleen Robert Lewandowski (negentien treffers) deed het beter in een van de vijf grote competities. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Rebic een enorme mogelijkheid, maar de Kroaat mikte van een meter of tien door het midden en zag Pepe Reina een goede redding verrichten. In de slotseconde greep AC Milan alsnog de winst, dankzij een rake kopbal van Theo Hernández uit een hoekschop van Çalhanoglu: 3-2.

AS Roma - Cagliari 3-2

Al na elf speelminuten kreeg AS Roma de gewenste vroege voorsprong in handen. Karsdorp stormde op aan rechterkant van het veld en bereikte via een tegenstander Jordan Veretout, die van de rand van het strafschopgebied fraai binnenschoot: 1-0. Een kwartier na rust kwam Cagliari op gelijke hoogte via João Pedro, maar tien minuten later maakte Edin Dzeko de tegentreffer al ongedaan. Opnieuw was er voor Karsdorp een belangrijke rol weggelegd, die de spits een niet te missen kans gunde en ditmaal wel de assist op zijn naam. In het slotkwartier gooide Gianluca Mancini het duel definitief op slot, nadat hij uit een corner van dichtbij de 3-1 mocht binnenkoppen. In de blessuretijd zette João Pedro zijn naam opnieuw op het scorebord en zorgde uit een strafschop toch nog voor de aansluitingstreffer: 3-2.

Napoli - Torino 1-1

Er was bar weinig te beleven in het Stadio Diego Armando Maradona. Lorenzo Insigne verprutste namens de thuisploeg een kansrijke vrije trap door in de muur te schieten, terwijl Andrea Belotti aan de overzijde van het veld doelman Alex Meret op zijn pad vond. Elf minuten na rust kwam Torino tot scoren. Verdediger Giovanni Di Lorenzo kopte een hoge voorzet slecht weg, waardoor Armando Izzo bij de tweede paal met een knappe volley kon scoren: 0-1. In de blessuretijd sleepte Napoli nog wel een punt uit het vuur. Dat was te danken aan Lorenzo Insigne, die vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied de bal prachtig in de verre kruising stuurde: 1-1.

Bologna - Atalanta 2-2

Atalanta, dat zonder Alejandro Gómez en Duván Zapata aan de aftrap verscheen maar met Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens, opende halverwege het eerste bedrijf de score. Luis Muriel nam zijn verantwoordelijkheid en eiste de toegekende penalty op, waarna hij dankbaar de buitenkans vanaf elf meter benutte. Een minuut na de openingstreffer was de Colombiaan opnieuw trefzeker. De club uit Bergamo counterde razendsnel, waarna Muriel in het zestienmetergebied de bal kreeg. Hij wurmde zich tussen twee man door en schoot diagonaal binnen 0-2. Het antwoord van Bologna, met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten in de basis, kwam ruim een kwartier voor het eindsignaal via Takehiro Tomiyasu. De Japanner ontving een goede steekpass in de zestien en verschalkte doelman Pierluigi Gollini met een stiftbal. In de slotfase werd de thuisploeg voor de aanvalslust beloond, toen Nehuén Paz uit een corner de gelijkmaker binnenknikte: 2-2.

Sampdoria - Sassuolo 2-3

Op bezoek bij Sampdoria was het Sassuolo dat na een ruim een minuut spelen al de score opende. Vlad Chiriches kon rustig opbouwen, maar leverde bal zomaar in bij het middenveld van de tegenstander. Sassuolo kwam er razendsnel uit en het was Hamed Traoré die het eindstation was van de succesvolle aanval: 0-1. In de slotfase van de eerste helft leek Giovanni Ayroldi de marge te verdubbelen; er ging echter een handsbal vooraf aan zijn ongeldig verklaarde treffer.

Even na rust brak er een knotsgekke fase aan waarin drie doelpunten vielen in een tijdsbestek van drie speelminuten. Eerst was het Fabio Quagliarella die de stand gelijktrok, maar Francesco Caputo bracht Sassuolo vrijwel direct weer aan de leiding. Al binnen een minuut na de 1-2 verdubbelden de bezoekers hun voorsprong: ditmaal was Domenico Berardi uit een rebound doeltreffend: 1-3. Vijf minuten voor tijd bracht Keita Baldé de spanning op aangeven van Antonio Candreva terug in de wedstrijd, maar een derde treffer zat niet meer in het vat voor Sampdoria. In blessuretijd werd de Senegalese aanvaller nog met rood van het veld gestuurd na het begaan van een ogenschijnlijk lichte overtreding.