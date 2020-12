Moszkowicz komt met nieuwe details over familiefeest van Quincy Promes

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 20:12

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer van de steekpartij waar Quincy Promes mogelijk bij betrokken was, is woensdag met nieuwe details naar buiten gekomen over het incident dat plaatsvond in juli. Volgens Moszkowicz zijn er drie getuigen die kunnen bevestigen dat zijn cliënt door Promes is neergestoken. Zelf ontkent de aanvaller van Ajax schuldig te zijn aan de steekpartij.

Het slachtoffer, de neef van Promes, liep een flinke steekwond op rond zijn knie. Het is de vraag of er ooit sprake zal zijn van een volledig herstel. De steekpartij vond plaats tijdens een familiefeest in Abcoude. Promes werd eerder deze maand gearresteerd, maar kwam na een paar dagen in hechtenis weer op vrije voeten. "Mijn cliënt had oprecht tot het moment dat hij werd aangevallen geen idee over eventuele onmin. Sterker nog: hij was uitgenodigd door de zijde van Promes voor het feestje", vertelt Moszkowicz aan RTL Boulevard.

"Ze hebben nog gezellig een dansje gemaakt op het feestje, een borrel gedronken, mijn cliënt en de heer Promes. Er zijn ook nog foto's gemaakt. Er was geen vuiltje aan de lucht. Tot het moment dat hij de aftocht wilde gaan blazen van het feestje en hij werd aangevallen", vertelt de advocaat van het slachtoffer. "In de dagen daarna is het ijselijk stil geweest aan de zijde van Promes. Mijn cliënt had wel verwacht dat iemand hem zou opbellen en zou vragen hoe gaat het met je, dat is niet gebeurd."

Volgens Moszkowicz heeft zijn cliënt nog enig geluk gehad met de ernst van het letsel. "Wanneer het mes nog wat hoger was geplaatst, had eventueel de slagader van het been van mijn cliënt geraakt kunnen worden en dan had hij het misschien niet overleefd." Een week geleden liet Gerard Spong, de advocaat van Promes, aan De Telegraaf weten dat de aanvaller aanwezig was tijdens het feest. Het kamp-Promes ontkent echter dat hij degene is die heeft gestoken. Men heeft een verzoek gedaan om getuigen te laten verhoren die zouden kunnen bevestigen dat de aanvaller van Ajax niet degene is die heeft gestoken.