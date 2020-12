Guardiola waarschuwt Arsenal voor ‘grote fout’: ‘Ik begrijp de analisten’

Mikel Arteta kreeg dinsdagavond na de afstraffing tegen Manchester City (1-4 verlies) in de kwartfinale van de EFL Cup bijval van collega Pep Guardiola, die een eventueel ontslag van de Arsenal-manager als een 'grote fout' zou zien. Arsenal maakte tegen City een ongeïnspireerde indruk en zette door de nederlaag de positie van Arteta verder onder druk. De ploeg won slechts drie van de laatste elf officiële wedstrijden.

Na afloop van de oorwassing tegen City sprak Guardiola zijn steun uit richting Arteta. “Ze maken een grote fout als ze hem (Arteta, red.) ontslaan”, aldus Guardiola tegenover BBC Radio 5. “Ik begrijp dat de analisten de resultaten analyseren, maar ik ben er vrij zeker van dat hij het vertrouwen blijft houden. Ik ken zijn ongelooflijke kwaliteiten als mens en vooral als trainer, hoe betrokken hij is bij alles. Het is een kwestie van tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het goed zal doen.”

Arsenal is in de Premier League afgezakt naar de vijftiende plaats en presteert dit seizoen alleen in de Europa League naar behoren, waarin de ploeg als groepshoofd doorstootte naar de zestiende finales. “Hij heeft met Arsenal sinds lange tijd twee titels gewonnen”, doelt Guardiola op de gewonnen FA Cup en Community Shield eerder dit jaar. “Ze hebben ondanks alle blessureproblemen de afgelopen tijd altijd goed gespeeld, maar ik weet ook dat ons werk afhangt van de resultaten.”

Op tweede kerstdag neemt Arsenal het in eigen huis op tegen Chelsea, om het jaar volgende week dinsdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion af te sluiten. “Ik kan alleen spreken over mijn eigen ervaring met hem. Arsenal is een van de meest succesvolle clubs in de geschiedenis van het Engelse voetbal en hij heeft deel uitgemaakt van dat succes. In de situatie waarin hij zit verdient hij de tijd, zoals ik dat ook kreeg in mijn eerste seizoen”, besluit Guardiola.

"Op dit moment gebeuren er veel rare dingen in iedere wedstrijd en dat maakt dingen erg moeilijk", zo liet Arteta zelf optekenen na het verloren duel met Manchester City. "We moeten dit zien om te draaien, anders zitten we in grote problemen. Dit is het moment dat het verloop van de rest van het seizoen gaat bepalen. Op basis van wat ik tegen een sterke tegenstander gezien heb, kan ik concluderen dat ik vechters in mijn team heb."