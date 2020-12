Buffon moet vrezen voor merkwaardige schorsing na opgedoken audiofragment

Jeroen van Poppel 22 december 2020 • Laatste update: 19:44

De aanklager betaald voetbal in Italië is een onderzoek gestart naar Gianluigi Buffon, zo meldt la Gazzetta dello Sport. De 42-jarige doelman van Juventus zou zondag tijdens de wedstrijd tegen Parma (0-4 winst) godslasterende woorden in zijn mond hebben genomen. Dat zou te horen zijn in een audiofragment dat werd opgepikt door de microfonen aan de zijlijn van het Stadio Ennio Tardini in Parma.

Op het fragment, dat in handen is van de roze sportkrant, is te horen hoe Buffon aanwijzingen geeft aan zijn ploeggenoot Manolo Portanozo, die een kwartier voor tijd inviel bij Juventus. Daarbij zou de ervaren doelman de Italiaanse uitdrukking 'dio cane' hebben gebruikt. Letterlijk betekent dat 'God is een hond' en het zou in deze context kunnen worden vertaald naar het Nederlandse 'godverdomme'.

Buffon zou tegen Portanozo hebben geroepen: "Porta, ik wil gewoon dat je je godverdomme kapot rent en lijdt, de rest kan me geen reet schelen!" Italië is een van de Europese landen waar godslastering nog altijd strafbaar is. Mocht Buffon schuldig worden bevonden, volgt waarschijnlijk een schorsing van één wedstrijd. Vorige week kreeg ook Bryan Cristante van AS Roma een dergelijke schorsing opgelegd, vanwege godslasterende woorden tegen Bologna.