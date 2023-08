Einde van een tijdperk: Buffon hangt keepershandschoenen aan de wilgen

Woensdag, 2 augustus 2023 om 15:41

Gianluigi Buffon heeft zijn keepershandschoenen dan eindelijk aan de wilgen gehangen, zo meldt de 45-jarige doelman zelf op Twitter. Een vertrek van de Italiaanse sluitpost hing al langer in de lucht, daar journalist Gianluca Di Marco van de Italiaanse tak van Sky Sports en het Spaanse Relevo zondag al aankondigden dat Buffon zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal al had gespeeld.

Buffon heeft woensdagmiddag het afscheid dus bevestigd. “Dat was het dan. Jullie hebben mij alles gegeven en ik heb jullie alles gegeven. We hebben dit samen gedaan”, schreef de ervaren sluitpost op Twitter. Ook zijn laatste werkgever Parma laat van zich horen op het sociale medium: “Bedankt voor alles. Gigi is forever!”

Richting het einde van 1995 maakte Buffon zijn debuut voor Parma in de Serie A. In een thuiswedstrijd tegen AC Milan wist de keeper gelijk zijn doel schoon te houden. De doelman zou uiteindelijk zeven seizoenen voor de club actief zijn, alvorens hij voor een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro een transfer naar Juventus maakte. Hiermee werd Buffon de duurste keeper ooit. Deze titel verloor hij in 2018 aan Alisson Becker en inmiddels geldt Kepa Arrizabalaga als doelman met het grootste prijskaartje.

Na een periode van zeventien jaar bij la Vecchia Signora maakte Buffon een uitstapje naar Frankrijk, waar hij twee seizoenen voor Paris Saint-Germain speelde. Twee jaar later was hij al terug bij Juventus, om nogmaals twee seizoenen later de cirkel rond te maken met een terugkeer bij jeugdliefde Parma. Buffon speelde 176 interlands voor Italië, waarmee hij recordinternational is. Met zijn land pakte de doelman in 2006 de wereldtitel.