Gianluigi Buffon heeft drie dagen na afscheid nieuwe baan te pakken

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 17:23 • Jonathan van Haaster

Gianluigi Buffon keert terug bij de nationale ploeg van Italië, zo meldt de nationale voetbalbond FIGC. Bij la Squadra Azzurra wordt hij de nieuwe teammanager. De inmiddels oud-doelman kondigde woensdag pas aan dat hij definitief is gestopt als profvoetballer, maar heeft dus niet lang zonder werk gezeten.

"Ik keer terug bij de nationale ploeg, omdat de jongen die dertig jaar geleden voor het eerst door de poorten van Coverciano liep, nog steeds dromen heeft en die graag wil delen met de Italiaanse fans", laat Buffon weten op sociale media. Coverciano is het trainingscomplex van de nationale ploeg. Buffon kondigde woensdag pas aan dat hij stopt als profvoetballer. In zijn imposante carrière wist de 45-jarige Buffon het onder meer te schoppen tot recordinternational van Italië. 176 keer droeg hij het shirt van zijn land.

?? Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. ???? pic.twitter.com/M2YVXJGZjc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 5, 2023

Nu keert Buffon dus terug bij Italië als teammanager. Die functie was na het overlijden van Gianluca Vialli in januari 2023 niet meer ingevuld. De aanstelling van Gigi komt niet als een verrassing. Corriere dello Sport schreef medio juli al dat Buffon kon rekenen op interesse van de FIGC. De president van de Italiaanse voetbalbond, Gabriele Gravina, had naast Buffon ook Paolo Maldini, Gabriele Oriali en Giorgio Chiellini op het oog als teammanager in de staf van bondscoach Roberto Mancini. Of Maldini, Oriali en Chiellini nu nog in beeld zijn voor een eventuele andere functie, is vooralsnog onbekend. Maldini staat ook op de radar van Paris Saint-Germain, waar hij geldt als mogelijke opvolger van technisch directeur Luis Campos

Gravina laat weten verheugd te zijn met de aanstelling van Buffon. "Zijn passie, charisma en professionaliteit zullen doorslaggevend zijn bij het schrijven van een nieuwe spannende pagina van dit buitengewone liefdesverhaal, het Azzurra-shirt. Ik ben persoonlijk zeer tevreden. Hem terugbrengen naar de nationale ploeg en hem betrekken bij ons project, waren al een tijdje doelen van mij. Ik zie in hem de kwaliteiten van een spraakmakende manager en bij de FIGC kan hij aan de tweede helft van zijn voetballeven beginnen."