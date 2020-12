Teixeira breekt kuitbeen op training Feyenoord; ook slecht nieuws over Berghuis

Dominic Mostert 18 december 2020 • Laatste update: 14:22

João Carlos Teixeira heeft vrijdagochtend op de training van Feyenoord zijn kuitbeen gebroken, maakt trainer Dick Advocaat van Feyenoord bekend op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Vitesse van zondag. De middenvelder staat door de blessure lange tijd aan de kant. Het is een grote klap voor Feyenoord, dat door een blessure van Orkun Kökcü al dun in de middenvelders zit. "Dit kan er ook nog wel bij", verzucht Advocaat, die vermoedelijk ook niet over Steven Berghuis kan beschikken.

"Het zag er niet naar uit dat het een gebroken kuitbeen was, maar dat bleek in het ziekenhuis het geval", vertelt Advocaat over Teixeira. De zomeraanwinst uit Portugal had een basisplaats in de laatste drie competitieduels van Feyenoord. Hij speelde tien wedstrijden in de Eredivisie en vormde zondag tegen VVV-Venlo een driemansmiddenveld met Orkun Kökcü en Jens Toornstra. Kökcü keert vanwege een tijdens een training opgelopen enkelblessure naar verwachting pas in januari terug.

Leroy Fer is net teruggekeerd van hamstringblessure. Hij maakte zondag na een kleine twee maanden afwezigheid zijn rentree met een invalbeurt van een kwartier tegen VVV-Venlo. Volgens Advocaat kan Fer circa 45 tot 60 minuten spelen tegen Vitesse en geldt hetzelfde voor Luis Sinisterra, die na een absentie van tien maanden een invalbeurt kreeg in de laatste twee wedstrijden van Feyenoord.

Aanvoerder Berghuis is een 'groot twijfelgeval' voor de wedstrijd tegen Vitesse van zondag. Volgens het Algemeen Dagblad is het al duidelijk dat de aanvaller niet kan spelen. Berghuis viel zondag in de slotfase van het duel met VVV-Venlo (0-3 winst) uit met liesklachten, maar leek aanvankelijk op tijd hersteld. "Het is onzeker. Een groot twijfelgeval", aldus Advocaat.