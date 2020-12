Valencia meldt zich bij Ajax voor huurdeal met optie tot koop

Valencia heeft zich bij Ajax gemeld voor Edson Álvarez, zo weet De Telegraaf te melden. De Spaanse club wil de 23-jarige Mexicaanse verdediger annex middenvelder tot het einde van het seizoen huren van de Amsterdammers, met een optie tot koop ter waarde van vijftien miljoen euro. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen bevestigt tegenover de krant de belangstelling van Valencia, maar wil verder geen commentaar geven.

Álvarez heeft volgens De Telegraaf zelf aangegeven dat hij de kans zou willen grijpen, gezien het gebrek aan speeltijd bij Ajax en zijn privé-situatie. De 31-voudig Mexicaans international werd in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América met de bedoeling dat hij de naar Juventus vertrokken Matthijs de Ligt moest opvolgen, maar hij wist bij Ajax nooit helemaal aan de verwachtingen te voldoen. Álvarez is lang niet altijd basisspeler in Amsterdam, waar hij voorlopig 36 officiële wedstrijden speelde. Dit seizoen begon hij aanvankelijk als basisspeler aan het seizoen, maar na de komst van Davy Klaassen verdween hij richting de reservebank.

Ajax staat derhalve ondanks een tot medio 2024 lopend contract niet onwelwillend tegenover het vertrek van Álvarez. De huurovereenkomst zou een optie tot koop ter waarde van vijftien miljoen euro bevatten, waardoor Ajax de anderhalf jaar geleden aan Club América betaalde transfersom terug kan zien als de Mexicaans een goede indruk achterlaat bij de nummer twaalf van LaLiga. Trainer Erik ten Hag was door personele problemen de afgelopen weken wel genoodzaakt om een beroep te doen op Álvarez, die in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 zege) 45 minuten als invaller stond en aan de aftrap stond in het bekerduel met FC Utrecht (5-4 zege).

De verdediger annex controlerende middenvelder heeft volgens De Telegraaf bij directeur voetbalzaken Marc Overmars aangegeven ‘geen seconde langer in Amsterdam te willen blijven’, omdat hij 'diep ongelukkig' is. Álvarez heeft vooral door zijn privé-situatie wel oren naar een transfer naar Valencia. Het is voorlopig nog niet gelukt om zijn vriendin Sofia en vijftien maanden oude dochter Valentina naar Nederland te krijgen en in Spanje staat niets gezinshereniging in de weg, waardoor hij Overmars en Ten Hag heeft verzocht om mee te werken aan een transfer. Álvarez zou het Ajax verwijten dat de club er niet in is geslaagd om een verblijfsvergunning te regelen voor zijn vriendin en dochter.