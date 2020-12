Promes na gesprekken met Ajax-clubleiding terug op trainingsveld

Quincy Promes is weer aangesloten bij de selectie van Ajax. Donderdag verscheen de 28-jarige aanvaller weer terug op het trainingsveld nadat hij gesprekken voerde met trainer Erik ten Hag, algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Op de clubwebsite meldt Ajax dat Promes woensdag en donderdag met het drietal om de tafel zat. Dinsdag kwam de Oranje-international weer op vrije voeten nadat hij zondag was opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt dat hij zijn neef in zijn knie heeft gestoken tijdens een familiefeest afgelopen zomer. Nu Promes weer is aangesloten bij de Ajax-selectie, is het goed mogelijk dat hij zondag weer in actie komt als de Amsterdammers het in de Eredivisie opnemen tegen ADO Den Haag.

Ten Hag gaf woensdagavond na de 5-4 overwinning in de TOTO KNVB Beker op FC Utrecht al aan dat hij telefonisch met Promes had gesproken. "Mijn hart breekt als ik zo’n boodschap krijg. De speler in de kleedkamer zijn ook diep geraakt. Quincy maakte aan de telefoon een opgeruimde indruk en hij klonk positief na een nare ervaring”, aldus de oefenmeester, die eerder bij FC Twente en Go Ahead Eagles al samenwerkte met Promes.

“In Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Als hij zegt dat hij onschuldig is, waarom zou ik dan aanleiding hebben om hem niet te geloven”, benadrukte Ten Hag. De trainer liet al doorschemeren dat Promes mogelijk zondag weer in actie komt. "Hij is op vrije voeten. Dat betekent hij weer in actie kan komen voor Ajax. Maar daarvoor moeten we wel eerst een gesprek voeren om te zien hoe hij er mentaal voorstaat. Dat leek goed te zitten. Als dat zo blijft, zullen we hem weer in ons opnemen en steunen.”