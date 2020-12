‘Kompany zet Bakkali terug naar B-elftal Anderlecht en op transferlijst’

De rol van Zakaria Bakkali bij Anderlecht lijkt uitgespeeld. De 24-jarige vleugelaanvaller is door de Belgische topclub naar het B-elftal verbannen, zo weet onder meer Het Laatste Nieuws maandag te melden. Bakkali, wiens contract bij Anderlecht nog anderhalf jaar doorloopt, mag in januari, als de transfermarkt weer opengaat, uitzien naar een andere werkgever.

Bakkali heeft dit seizoen nog geen enkele keer weten te overtuigen en volgens de Belgische media leeft bij Anderlecht ook niet de verwachting dat hij in het restant van deze jaargang herstel zal tonen. Men hoopt de voormalig PSV'er in de winterstop te kunnen verkopen, terwijl ook een verhuurperiode elders tot de mogelijkheden behoort. Nadeel is echter het vorstelijke salaris dat Bakkali opstrijkt bij Anderlecht, waardoor geïnteresseerde vanwege de coronacrisis wellicht afhaken.

De door PSV opgeleide Bakkali is één van de grootverdieners in de selectie van Anderlecht en het is dus nog maar de vraag of de aanvaller in financieel opzicht wil inleveren om elders weer speelminuten te kunnen maken. Trainer Vincent Kompany heeft Bakkali evenwel niet nodig. Hij kwam dit seizoen tot pas twee wedstrijden, met zijn laatste optreden namens Paars-Wit begin oktober. De laatste tijd werd de buitenspeler al niet eens meer opgenomen in de wedstrijdselectie van Anderlecht.

Bakkali kende ooit bij PSV zijn doorbraak als profvoetballer. In 2015 weigerde hij zijn contract in EIndhoven te verlengen, waarna een transfervrije overstap richting Valencia volgde. Sinds 2018 staat de jonge aanvaller onder contract bij Anderlecht, dat nu dus een oplossing probeert te vinden voor de Belgische tribuneklant.