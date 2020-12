Real Madrid brengt Atlético eerste verlies toe; Sergio Ramos schrijft historie

Real Madrid heeft stadsgenoot Atlético Madrid de eerste nederlaag van het seizoen in LaLiga toegebracht. De ploeg van Zinédine Zidane won zaterdagavond met 2-0 en heeft maar drie punten minder dan de koploper, die echter wel een wedstrijd minder heeft gespeeld: 23 om 26 punten. Real Sociedad kan zondag twee punten loskomen van Atlético als de derby tegen Eibar wordt gewonnen, maar heeft dan wel twee duels meer in de benen dan het team van Diego Simeone.

Het team van Zidane startte met veel intensiteit en controleerde de wedstrijd van begin af aan. Na veertien minuten spelen kwam Real Madrid aan leiding: na een uitstekende corner van Toni Kroos aan de rechterkant klom Casemiro in de lucht en knikte hij de bal in de korte hoek achter Jan Oblak. Atlético had aan de Sloveen te danken dat de openingstreffer niet al enkele minuten eerder was gevallen. Een snoeihard schot van Karim Benzema richting de bovenhoek werd door de doelman tegen de rechterpaal getikt.

????????????! De ban is al heel vroeg gebroken in de Madrileense derby. Casemiro brengt Real aan de leiding: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #RMAATM pic.twitter.com/irtlyf56Ct — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 12, 2020

Atlético had na de voltreffer van Casemiro moeite om terug in de wedstrijd te komen en zette Thibaut Courtois amper aan het werk. Het team van Simeone maakte in de slotfase van de eerste helft een ietwat betere indruk, maar kon amper voor gevaar zorgen. Hoewel in de eerste 45 minuten slechts één gele kaart was uitgedeeld, was er na het rustsignaal toch een opstootje. Koke trapte de bal tegen Vinicius Junior aan, waarna er even wat spanning tussen de spelers van de Madrileense clubs was.

Simeone had na de eerste helft genoeg gezien en bracht Thomas Lemar, Renan Lodi en Ángel Corres binnen de lijnen. In het eerste kwartier na rust waren de ploegen wederom aan elkaar gewaagd. Real Madrid hield Atlético, op een goede kans voor Lemar na, van het eigen doelgebied vandaan en verdubbelde na dik een uur spelen de voorsprong. Een schot van Daniel Carvajal ging tegen de rechterpaal en vervolgens via de rug van Oblak alsnog in het doel: 2-0. Tot zaterdag had Atlético maar twee tegendoelpunt geïncasseerd.

In de laatste tien minuten probeerde Atlético nog terug in de wedstrijd te komen. Een schot van Lemar ging nipt over het doel van Courtois, die even daarvoor subliem had gereageerd op een kopbal van Saul Ñiguez van dichtbij. Geen enkele voetballer speelde ooit meer derby’s tussen Real en Atlético dan Sergio Ramos, die van begin tot eind op het veld stond: 43. Dat is er één meer dan Paco Gento en Manolo Sanchis.